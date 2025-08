Opstelling PSV contra Go Ahead Eagles tem novidades importantes

Nos próximos dias, a expectativa está alta para os goleiros Nick Olij e Matej Kovar, já que um deles enfrentará uma grande decepção. O treinador Peter Bosz vai anunciar sua escolha a respeito de quem será o goleiro titular do PSV, decisão que deve ser revelada hoje. A declaração foi feita por Bosz durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, em Zeist, ao se preparar para a partida de domingo no Estádio Philips.

Após três temporadas, o PSV apresenta um novo goleiro. O argentino Benitez, que estava no time, conquistou vários títulos, mas sua atuação gerou dúvidas, especialmente no último ano. Agora, com a expectativa de conquistar a oitava taça nos últimos quatro anos, a atenção se volta para a decisão de Bosz. Tudo indica que ele escolherá Nick Olij como titular devido à sua experiência na Eredivisie.

No setor defensivo, a formação deve permanecer a mesma que enfrentou o Athletic Bilbao no sábado passado. Os defensores Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Mauro Júnior devem ser mantidos, enquanto Kiliann Sildillia começará no banco de reservas.

No meio-campo, Jerdy Schouten, Joey Veerman e Ismael Saibari foram escolhidos para atuar juntos. Ricardo Pepi se encontra em plena forma e deverá ser o atacante principal, uma demonstração de confiança do treinador. Para as laterais, Ivan Perišić e Ruben van Bommel são os nomes cotados.

A provável escalação do PSV para enfrentar o Go Ahead Eagles é a seguinte: Olij; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perišić, Pepi, Van Bommel.

A decisão do treinador sobre quem será o goleiro titular é um momento decisivo para a equipe, e as expectativas em torno dessa escolha são grandes.