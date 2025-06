Internautas criticam Cazuza após filme de Ney Matogrosso

Sucesso e Controvérsias da Cinebiografia "Homem com H"

A cinebiografia Homem com H, que retrata a vida de Ney Matogrosso, tem conquistado grande audiência desde sua estreia na Netflix, em 17 de junho. No entanto, a produção também gerou discussões acaloradas nas redes sociais, especialmente em relação ao retrato do cantor Cazuza, interpretado por Jullio Reis.

Apesar de não ser a intenção dos criadores, muitas pessoas expressaram descontentamento com a forma como Cazuza é mostrado no filme. Comentários maldosos têm surgido, com internautas afirmando que o cantor, ex-integrante da banda Barão Vermelho, se apresenta como um "playboy chato" e "mimado". Além disso, a representação do uso de drogas em sua vida também despertou críticas, principalmente porque esse foi um dos fatores que ajudaram a terminar seu relacionamento com Ney.

Uma cena que chamou atenção retrata Cazuza chegando à casa de Ney após dias ausente, criando uma situação tensa entre os dois. Um internauta até comentou de forma bem-humorada, dizendo que Ney deveria ser considerado um "santo" pela paciência, já que não reagiria bem a uma situação como essa.

Ney Matogrosso Sobre Cazuza

Ney Matogrosso, por sua vez, já reconheceu em entrevistas que lidar com Cazuza não era fácil. Em uma declaração, o cantor disse que havia duas faces no ex-parceiro: uma pública, que se mostrava agressiva e descontrolada, e outra íntima, que era encantadora. Ney lembrou dos intensos três meses que passaram juntos, destacando a complexidade da personalidade de Cazuza.

Defensores de Cazuza

Por outro lado, há quem defenda Cazuza nas redes sociais, argumentando que Homem com H não conseguiu abranger toda a profundidade da personalidade e da obra do artista, que faleceu em 1990 devido à AIDS. Um usuário dos meios digitais expressou que a nova geração critica o cantor sem entender sua arte, que permanece relevante e admirável até hoje.

Sucesso na Plataforma

Apesar das controvérsias, Homem com H rapidamente se tornou um dos filmes mais assistidos na Netflix. A produção é interpretada pelo ator Jesuíta Barbosa no papel de Ney Matogrosso, apresentando uma visão das experiências e desafios enfrentados pelo cantor.

A cinebiografia, além de entreter, provoca reflexões sobre relacionamentos e as complexidades da vida de figuras emblemáticas da música brasileira.