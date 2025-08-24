Lockheed Martin e a liderança militar dos EUA entre críticas e desafios

A discussão sobre quem é a maior potência militar do mundo sempre gera polêmica, e os Estados Unidos costumam ser os protagonistas dessa conversa. Um dos pilares desse status é a parceria com a Lockheed Martin, que se consolidou como a principal fornecedora de caças, mísseis e sistemas avançados de defesa. A atuação da empresa moldou o poder militar americano ao longo do século XX e do XXI.

Um estudo da AUVP Capital mostra que cerca de 70% da receita da Lockheed Martin ainda vem diretamente do governo dos EUA e da NASA. Essa relação estreita entre o Estado e a indústria militar contribuiu para que os americanos criassem uma supremacia tecnológica que nenhum outro país conseguiu igualar até hoje.

O início da aviação militar e a origem da Lockheed Martin

Para entender como os EUA se tornaram a maior potência militar do mundo, é essencial olhar para o começo da aviação. No início do século XX, voar era algo experimental. Essa novidade chamou a atenção de jovens engenheiros, como Glen Martin e os irmãos Lockheed.

Glen fundou a Martin Company em 1912, focando em aviões militares, enquanto os irmãos Lockheed deram vida à Lockheed Aircraft, inicialmente voltada para a aviação civil. Com o tempo, ambos perceberam que o setor de defesa era o verdadeiro motor da aviação. Suas aeronaves começaram a ser utilizadas em conflitos, como na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, onde caças e bombardeiros transformaram estratégias de combate.

A Segunda Guerra Mundial e a corrida tecnológica

Durante a Segunda Guerra, os investimentos em defesa dispararam, transformando empresas como a Martin Company em gigantes globais. Enquanto isso, a Lockheed trouxe inovações como o P-38 Lightning, um caça revolucionário.

Após o conflito, a Guerra Fria intensificou essa corrida tecnológica. A Lockheed lançou o P-80 Shooting Star, o primeiro caça a jato dos EUA, e mais tarde o icônico SR-71 Blackbird, que voava a três vezes a velocidade do som, passando despercebido por radares inimigos. Esses feitos consolidaram o domínio americano no espaço aéreo.

A fusão que mudou a defesa global

Em 1995, a fusão entre a Lockheed Corporation e a Martin Marietta deu origem à Lockheed Martin, como uma estratégia de sobrevivência após a crise no setor de defesa, causada pelo fim da União Soviética. Essa união tornou a empresa o maior fornecedor de defesa do mundo.

A fusão aconteceu em um momento crítico: os atentados de 11 de setembro de 2001 reacenderam a importância do setor bélico na agenda americana. Desde então, a Lockheed Martin tem ampliado sua atuação, com a produção do F-22 Raptor e do F-35 Lightning II, caças que figuram entre os mais avançados do planeta.

O peso econômico e geopolítico da Lockheed Martin

Os contratos da Lockheed Martin refletem a estratégia dos EUA para manter sua posição como a maior potência militar do mundo. Em um único ano, a empresa pode faturar bilhões de dólares em contratos com o Departamento de Defesa.

Ela não fornece apenas armas, mas também soberania tecnológica: mísseis que podem interceptar outros mísseis, sistemas espaciais para a NASA e tecnologias de defesa cibernética. Esse arsenal assegura aos Estados Unidos não só poder bélico, mas também uma influência política essencial sobre aliados e adversários.

O lado polêmico da supremacia militar

Apesar de todo o prestígio, a Lockheed Martin enfrenta críticas. Muitos analistas questionam o papel da indústria bélica na política americana e ressaltam que conflitos internacionais costumam aumentar a dependência de governos em relação a empresas privadas.

Ainda assim, é inegável que a Lockheed Martin desempenhou um papel crucial em consolidar os EUA como a maior potência militar do mundo. A história da empresa ilustra como a inovação tecnológica e os investimentos públicos em defesa elevaram os Estados Unidos a uma posição de destaque no cenário global. Se for olhar para a trajetória da Lockheed Martin, fica fácil entender como ela se tornou um símbolo da supremacia americana.