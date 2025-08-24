Notícias

Psicologia explica o hábito de andar descalço frequentemente

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Hábito de andar sempre descalço tem explicação na psicologia
Hábito de andar sempre descalço tem explicação na psicologia

Embora usar calçados tenha seus benefícios, como proteger os pés e mantê-los limpos, muitas pessoas ainda optam por andar descalças. E, surpreendentemente, esse hábito pode oferecer uma série de vantagens para a saúde.

Andar descalço pode ajudar a fortalecer os músculos, melhorar a postura e até aliviar as dores nos pés. Mas esses não são os únicos motivos que atraem as pessoas para essa prática. Há também uma dimensão psicológica que vale a pena explorar.

Motivos para andar descalço

Existem várias razões pelas quais muitas pessoas preferem ficar sem sapatos. Vamos dar uma olhada em algumas delas:

  • Conexão com a natureza: Para muitos, andar descalço, especialmente em contato com a terra, é uma forma de se conectar com o ambiente ao redor. Essa prática, conhecida como “aterramento” ou “grounding”, pode trazer uma sensação de conforto emocional.

  • Liberdade e autonomia: Para algumas pessoas, andar descalço é uma maneira de expressar sua individualidade e liberdade. É um jeito de sair do convencional e desafiar normas sociais.

  • Conexão pessoal: Não usar sapatos pode permitir uma reconexão consigo mesmo, favorecendo um estado de relaxamento e tranquilidade.

  • Bem-estar: Sentir a grama, a areia ou a terra sob os pés pode equilibrar o sistema nervoso e proporcionar uma sensação de paz para muitos.

Cuidados ao andar descalço

Apesar de todos esses benefícios, é fundamental ter alguns cuidados ao optar por andar sem calçados. A exposição aos ambientes pode trazer riscos que não podemos ignorar.

Escolher onde andar descalço é crucial. Evite lugares escorregadios, muito sujos ou que possam esconder objetos cortantes, como vidro ou pregos. É sempre bom ficar atento!

Após uma caminhada ao ar livre, lembre-se de lavar os pés com água e sabão. Isso ajuda a remover sujeiras e microorganismos indesejados. Além disso, faça inspeções regulares nos pés para verificar se há ferimentos ou sinais de infecção.

Andar descalço pode ser uma prática muito gratificante, mas a segurança vem sempre em primeiro lugar.

