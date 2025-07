Medidor de glicose sem agulha traz mais conforto ao usuário

Para quem convive com o diabetes, a realidade das picadas nos dedos para medir a glicose pode ser bem incômoda. Pensando nisso, uma novidade promete facilitar essa rotina. O nome dela é E-Gluco, e o melhor de tudo é que foi desenvolvida aqui no Brasil.

Esse novo dispositivo é uma solução mais prática e menos invasiva. Com ele, monitorar os níveis de glicose fica menos desconfortável, ajudando a manter o controle da diabetes de forma mais simples e confortável.

Avanços e praticidade

O E-Gluco é fruto do trabalho de pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina, a Udesc. O grande diferencial desse medidor é que ele não precisa furar o dedo nem retirar sangue. A ideia é deixar o momento de monitorar a glicose mais tranquilo e menos doloroso para quem precisa fazer isso regularmente.

O funcionamento é bem interessante. O E-Gluco utiliza sensores capazes de emitir sinais elétricos. Esses sinais são processados e transformados em informações sobre os níveis de glicose. Para facilitar ainda mais, o dispositivo se conecta via Bluetooth a um aplicativo, que armazena os dados e fornece informações personalizadas sobre as variações glicêmicas do usuário.

Outro ponto bacana é que a tecnologia de inteligência artificial é incorporada ao E-Gluco. Com isso, ele ajuda o paciente a entender melhor suas flutuações de glicose, permitindo que planeje um estilo de vida mais saudável. As análises geradas são detalhadas e, com a conectividade em tempo real, fica fácil ter um acompanhamento preciso do estado de saúde.

Quanto ao preço, ainda não há um valor oficial, já que o E-Gluco está em fase de desenvolvimento. A expectativa é que o dispositivo seja acessível, especialmente considerando que outros medidores de glicose costumam custar entre R$ 250 e R$ 300. Os sensores atuais, que duram vários dias, têm um custo que varia de R$ 400 a R$ 500.

Embora ainda haja um caminho a percorrer, o avanço que o E-Gluco representa é significativo para quem passa pela dificuldade de medir a glicose. Com esse dispositivo, a expectativa é que o processo se torne mais confortável e prático, trazendo uma nova abordagem para o monitoramento do diabetes e facilitando a vida de quem convive com essa condição.