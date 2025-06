Cidade de pedra no Brasil atrai filas de visitantes

O Brasil é cheio de lugares incríveis, e alguns deles se destacam por atrair multidões de turistas. Um desses destinos imperdíveis é o Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, no Paraná, a cerca de 115 quilômetros da capital, Curitiba.

Inaugurado em 1953, o parque foi o primeiro espaço ecológico do estado, criado para preservar a biodiversidade local. Em 1966, ganhou status de Patrimônio Histórico e Artístico, mostrando a importância do lugar. Um dos grandes atrativos do parque são as impressionantes formações de arenito, que chamam a atenção de quem passa. Estima-se que essas formações começaram a se desenvolver há cerca de 300 milhões de anos. Para conhecê-las, um pouco de disposição é necessária, pois a trilha pode ser moderada, mas a recompensa é garantida — as filas de visitantes só confirmam a popularidade da atração.

Atrações além da cidade de pedra

Apesar da famosa “cidade de pedra”, o Parque Estadual de Vila Velha oferece muito mais. É possível explorar as furnas, que são buracos impressionantes, alcançando até 100 metros de profundidade. E para quem busca aventura, o parque proporciona atividades como arvorismo, tirolesa e cicloturismo, que podem ser adquiridas separadamente ou em pacotes com o ingresso.

Todos os detalhes para a visita

O Parque Estadual de Vila Velha abre de quarta a segunda-feira, das 9h às 17h, com a bilheteria fechando às 15h. Para facilitar, os ingressos também estão disponíveis no site oficial. Os valores são os seguintes:

Inteira – R$138

Meia Entrada – R$69

Morador de Ponta Grossa – R$60

Ingresso Promocional Natureza e Diversão – R$69

Além das opções de ingresso, o parque oferece combos que incluem atividades adicionais. Confira:

Ingresso + Tirolesa – R$139

Ingresso + Arvorismo – R$109

Ingresso + Combo Aventura – R$169

Com tanta coisa para fazer e ver, o Parque Estadual de Vila Velha é uma ótima opção para quem quer curtir um dia cercado pela natureza e se aventurar em atividades emocionantes.