Nova taxa de US$ 250 encarece visto para os EUA

Brasileiros que estão pensando em visitar os Estados Unidos precisam estar cientes de que irão desembolsar mais dinheiro. O governo americano decidiu implementar um novo valor de taxa de US$ 250, o que equivale a cerca de R$ 1.390, para quem for solicitar o visto de entrada no país.

Essa mudança foi aprovada ali na virada de julho, como parte de um pacote tributário assinado pelo ex-presidente Donald Trump. E, embora a nova taxa já esteja aprovada, ainda não foi definida a data de início da cobrança.

O que é bem importante notar é que o aumento vai fazer o custo total do visto saltar de US$ 185 para US$ 435, ou seja, aproximadamente R$ 2.419. Isso realmente altera bastante o planejamento financeiro de quem deseja viajar para lá. A Secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, é quem terá a responsabilidade de alterar ou regulamentar a aplicação dessa tarifa.

Por que os EUA decidiram aumentar a taxa do visto?

Esse reajuste na taxa do visto entra como parte de uma estratégia fiscal, aprovada pelo Congresso, com o objetivo de aumentar o orçamento voltado para a segurança e controle de imigração. A ideia é garantir que o sistema funcione de maneira eficiente e segura, especialmente com o aumento da demanda nos últimos tempos.

Tem um detalhe: mesmo com esse aumento, a legislação prevê que a taxa extra pode ser reembolsada em algumas situações, embora os critérios exatos para isso ainda não tenham sido esclarecidos. E até agora, a Embaixada dos EUA aqui no Brasil não se manifestou sobre quando essa nova taxa começará a ser cobrada, o que deixa muitos brasileiros ainda em dúvida sobre o melhor momento para pedir o visto.

Entenda o que é necessário para tirar o visto americano

Para viajar para os EUA, você vai precisar de um passaporte válido e, depois, iniciar o processo de solicitação do visto de turismo, que é a categoria B2. Aqui está um passo a passo bem prático para você não se perder.

1. Tenha um passaporte em mãos

Primeiro, é essencial ter um passaporte brasileiro válido. Esse é o seu documento de identificação internacional e deve estar dentro do prazo de validade.

2. Preencha o formulário DS-160

O DS-160 é sua primeira etapa formal, e você pode encontrá-lo no site ceac.state.gov/GenNIV. Ele deve ser preenchido em inglês, mas para facilitar, tem uma opção de tradução para português.

Ao preencher, você precisará informar onde está fazendo a solicitação, e ao final, um ID será gerado. Não esqueça de guardar esse código e a pergunta de segurança que você escolheu, isso ajuda para acessos futuros.

3. Acesse o site do CASV e agende seu atendimento

Após completar o DS-160, vá até o portal do Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) em ais.usvisa-info.com/pt-br/niv.

Lá, você pode criar uma conta ou entrar com seu login. Então, siga este fluxo:

– Escolha a categoria B2 (turismo);

– Pague a taxa atual de solicitação, a MRV, que é US$ 185;

– Decida como deseja receber o passaporte e o visto após a entrevista;

– Agende o atendimento no CASV e a entrevista consular;

– Imprima a confirmação do agendamento.

4. Compareça ao CASV para coleta de dados

No dia marcado, não esqueça de levar:

– Seu passaporte atual (e passaportes anteriores, se você tiver);

– A página de confirmação do DS-160;

– A confirmação do agendamento;

– Uma foto recente (5×5 cm ou 5×7 cm) caso vá aos consulados de Porto Alegre ou Recife. Nos outros locais, a foto será tirada no próprio CASV.

5. Faça a entrevista na Embaixada ou Consulado

Depois do atendimento no CASV, é hora da entrevista presencial. Apenas as pessoas com horário marcado podem entrar, e todos passam por checagens de segurança.

6. Recebimento do visto e taxa extra

Se tudo der certo e seu visto for aprovado, você receberá um e-mail informando quando ele estará disponível. A entrega pode ser feita no próprio CASV, por correio, caso você tenha escolhido essa opção, ou por uma pessoa autorizada, com uma cópia do documento do titular e uma carta simples. A nova taxa de US$ 250 será cobrada nessa fase final do processo.

Vale a pena antecipar a solicitação do visto?

Sem dúvida! Como a nova taxa ainda não está em vigor, quem começar o processo agora irá pagar apenas os US$ 185. Essa economia pode fazer uma grande diferença, especialmente se você estiver viajando em grupo ou com a família. Então, se você já tem planos de ir para os EUA nos próximos meses, considerar solicitar o visto o quanto antes é uma jogada inteligente para evitar essa taxa extra mais pesada.