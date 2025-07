Brasil ganha sua maior montanha-russa em breve

Mesmo com as investigações do Ministério Público do Trabalho (MPT) por possíveis irregularidades, a Cacau Show não se abalou e segue firme em seus planos de crescimento no mercado de entretenimento. A empresa está investindo na construção do Cacau Park, um parque temático em Itu, interior de São Paulo.

O projeto ocupa impressionantes 7 milhões de metros quadrados à beira da Rodovia Castelo Branco. A previsão é que o parque seja inaugurado em três anos e contará com atrações incríveis, como a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina.

Esse brinquedo, ainda sem nome definido, foi desenvolvido pela Vekoma, famosa por criar atrações para parques da Disney e Universal. A montanha-russa terá 55 metros de altura e 1 quilômetro de extensão, atingindo 120 km/h em apenas 5 segundos. Os detalhes avançados prometem fazer dessa experiência algo inesquecível.

Além da montanha-russa: outras atrações do Cacau Park

Claro que a montanha-russa é só o começo! O Cacau Park terá uma variedade de atrações. O parque será dividido em zonas temáticas e a fase inicial irá homenagear as antigas civilizações da Mesoamérica, que consideravam o cacau sagrado. Além de brindes emocionantes, os visitantes poderão se envolver de maneiras interativas com a cultura pré-colombiana.

Para garantir uma infraestrutura completa, estão planejados grandes hotéis, um boulevard recheado de lojas e restaurantes, uma galeria de arte, espaço cultural e até um centro de convenções. Com tudo isso, a expectativa é atrair um público bem diversificado.

As estimativas da empresa sugerem que o parque poderá movimentar cerca de R$ 35 bilhões ao longo de dez anos e gerar aproximadamente 3 mil empregos diretos, além de até 6 mil indiretos. É um verdadeiro investimento no futuro, que promete não só entretenimento, mas também um impacto econômico relevante na região.