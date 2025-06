Cidade da saúde em São Paulo tem 2.700 leitos e 41 mil cirurgias anuais

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conhecido como HCFMUSP, é um verdadeiro gigante da saúde no Brasil. Sua história começa lá em 1915, e ao longo do tempo, ele se tornou o maior complexo de saúde do país, tanto em estrutura quanto em atendimentos. Essa trajetória impressionante reflete não apenas seu crescimento físico, mas também sua importância no Sistema Único de Saúde (SUS) e na pesquisa médica na América Latina.

Para entender a grandiosidade do HCFMUSP, basta observar sua evolução ao longo do tempo. Localizado em São Paulo, o hospital é um marco na história da saúde pública brasileira, coexistindo com o desenvolvimento científico no país.

O início de um gigante: da concepção à inauguração (1915-1944)

A ideia de criar um hospital-escola surgiu em 1915, por meio de um acordo entre o governo de São Paulo e a Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos. Contudo, a construção propriamente dita começou apenas em 1938. O hospital foi oficialmente criado em 19 de janeiro de 1943 e inaugurado em 19 de abril de 1944. Desde o início, o HCFMUSP foi projetado para ser um espaço que unisse assistência à população, formação de novos médicos e a pesquisa científica.

A criação dos institutos especializados (1952-2008)

O que realmente coloca o HCFMUSP no topo é sua estrutura composta por diversos institutos especializados, cada um reconhecido em sua área. Entre os momentos marcantes dessa expansão, temos:

1952 : Criação do Instituto de Psiquiatria (IPq).

: Criação do Instituto de Psiquiatria (IPq). 1953 : Fundação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT).

: Fundação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT). 1963 : Inauguração oficial do Instituto do Coração (InCor).

: Inauguração oficial do Instituto do Coração (InCor). 1975 : Abertura do Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMRea).

: Abertura do Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMRea). 1976 : Criação do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr).

: Criação do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr). 1994 : Fundação do Instituto de Radiologia (InRad).

: Fundação do Instituto de Radiologia (InRad). 2008: Inauguração do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

A mais recente adição foi o Instituto Perdizes, inaugurado em novembro de 2022, que trouxe mais 200 leitos para a estrutura do hospital.

Os números que comprovam a liderança do maior hospital no Brasil

Os dados mais recentes reforçam a posição do HCFMUSP como um dos maiores do Brasil. Ele ocupa uma área total de 600 mil metros quadrados, o que é 2,5 vezes maior do que a da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Os números de atendimento também são impressionantes, com cerca de 2.700 leitos, um crescimento em relação aos 2.400 leitos de antes. É interessante notar que relatórios externos podem apresentar números menores, como os 1.185 leitos do levantamento de uma consultoria de 2020, já que essas análises geralmente consideram apenas parte do complexo.

Em termos de volume de atendimentos, os números de 2024 revelam:

2,98 milhões de consultas ambulatoriais.

de consultas ambulatoriais. 41 mil cirurgias realizadas.

cirurgias realizadas. 73,4 mil internações.

Um pilar da ciência e do reconhecimento internacional

Como hospital-escola da USP, o HCFMUSP emerge como um dos maiores centros de pesquisa biomédica da América Latina. A produção científica do hospital mais que dobrou em uma década, passando de 1.393 publicações em 2012 para 2.947 em 2021.

Esse trabalho significativo rendeu ao HCFMUSP um reconhecimento especial. Ele é frequentemente apontado como o melhor hospital público do Brasil e é o único desse tipo a figurar em rankings internacionais, como a lista dos melhores hospitais do mundo da revista Newsweek.