Nota Paraná facilita saque de dinheiro acumulado

O programa Nota Paraná passou por uma atualização significativa em 2025, que facilita ainda mais o resgate dos créditos acumulados pelos consumidores. Agora, o valor mínimo para resgatar os créditos foi reduzido, permitindo que um maior número de participantes transfira suas quantias para a conta bancária sem a necessidade de juntar grandes valores. Essa mudança é especialmente benéfica para quem faz compras de menor valor e, por isso, acumula créditos de forma mais lenta.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA), mais de 3,9 milhões de consumidores têm entre R$ 5 e R$ 25 disponíveis para retirada. A nova regra, parte das celebrações pelos dez anos do programa, visa ampliar o acesso aos seus benefícios e incentivar a adesão de novos usuários. No total, o Nota Paraná já conta com mais de 5,4 milhões de cadastrados, que colocam o CPF nas notas fiscais das compras que realizam.

Como funciona o Nota Paraná?

O Nota Paraná é uma iniciativa do governo do estado que devolve uma parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos consumidores. Para participar, os cidadãos precisam informar o CPF na nota fiscal durante as compras, acumulando créditos que podem ser resgatados em um segundo momento. Além disso, o programa promove sorteios mensais e especiais, onde são distribuídos prêmios em dinheiro para os cadastrados.

Para se inscrever, o consumidor deve acessar o site oficial do programa e preencher um cadastro com informações pessoais e um endereço de e-mail válido. Após a inscrição, ao solicitar o CPF na nota fiscal em estabelecimentos que participam do programa, o consumidor começa a acumular créditos e pode concorrer aos sorteios. O sistema gera cupons automaticamente a cada R$ 200 em notas registradas, garantindo assim a participação nos sorteios normais e nos sorteios especiais, que ocorrem quatro vezes ao ano.

Quais são os valores dos prêmios do Nota Paraná?

Os sorteios do programa variam em valor, com prêmios mensais que incluem R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, R$ 50.000 e R$ 100.000. Em ocasiões especiais, os valores podem chegar até R$ 1 milhão, o que aumenta o interesse dos participantes e promove um engajamento maior com a iniciativa.

Prêmios Mensais: R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, R$ 50.000 e R$ 100.000

R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, R$ 50.000 e R$ 100.000 Sorteios Especiais: Prêmio de R$ 1 milhão, acontecendo quatro vezes por ano

Esses prêmios são creditados diretamente na conta que o participante cadastrou, assim que a solicitação de resgate é feita. O retorno do ICMS, aliado à possibilidade de ganhar prêmios substanciais, faz do Nota Paraná uma ferramenta valiosa para incentivar a cidadania fiscal.

Como solicitar o resgate dos créditos no Nota Paraná?

Com a recente diminuição do valor mínimo para resgate, os consumidores podem transferir valores a partir de R$ 5 para suas contas bancárias informadas. O processo é simples e pode ser feito pelo site do programa. Os usuários devem acessar sua área restrita, verificar o saldo disponível e solicitar a transferência. É importante estar ciente de que, devido ao aumento de solicitações, o sistema pode apresentar lentidão temporariamente.

Aqui estão os passos básicos para solicitar o resgate:

Acesse o site oficial do Nota Paraná. Faça o login com seu CPF e a senha cadastrada. Confira o saldo disponível para resgate. Solicite a transferência para a conta bancária registrada.

O valor solicitado deve ser creditado em até alguns dias úteis, dependendo do processamento bancário. Se o sistema estiver lento, recomenda-se aguardar e tentar novamente mais tarde.

Por que o Nota Paraná é importante para o consumidor?

Além de devolver parte dos impostos pagos, o programa ajuda a combater a sonegação fiscal, incentivando a exigência da nota fiscal em todas as compras. Essa maior transparência nas transações comerciais fortalece a arrecadação do estado e possibilita investimentos em áreas fundamentais, como saúde, educação e segurança pública.

Completando dez anos em 2025, o Nota Paraná continua sendo um exemplo nacional de programas que incentivam a cidadania fiscal. A redução do valor mínimo para resgate amplia ainda mais o acesso aos benefícios do programa, tornando-o ainda mais relevante para milhões de paranaenses.