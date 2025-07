Kristin Cabot deixa a Astronomer após vídeo viral de concerto

Kristin Cabot deixou seu cargo de diretora de recursos humanos na empresa Astronomer, uma semana após a divulgação de um vídeo em que aparece abraçada ao CEO da empresa, Andy Byron, durante um show do Coldplay. O vídeo, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostrava o casal tentando se esconder do “Kiss Cam” do evento, o que gerou especulações sobre um possível relacionamento extraconjugal.

Em comunicado, um porta-voz da Astronomer confirmou a saída de Cabot, afirmando que ela não faz mais parte da equipe. Além disso, seu perfil foi retirado da página “Conheça a Equipe” do site da empresa.

A situação se complica ainda mais com a recente rescisão de Byron, que também deixou seu cargo de CEO. O conselho da Astronomer aceitou sua demissão em uma reunião nos últimos dias. A rescisão ocorreu pouco depois do incidente no show, em Foxborough, Massachusetts, que rapidamente atraiu a atenção do público na internet.

As imagens mostram Cabot e Byron se abraçando antes de tentarem se ocultar ao perceberem que estavam sendo filmados. A reação rápida deles chamou a atenção do vocalista do Coldplay, Chris Martin, que brincou dizendo: “Ou eles estão tendo um caso, ou são apenas muito tímidos”.

Para lidar com a situação, o casal, ambos casados, foi colocado em licença para que uma investigação pudesse ser conduzida. Durante esse período, Pete DeJoy, cofundador e diretor de produtos da Astronomer, assumiu como CEO interino enquanto o conselho busca um novo líder para a empresa.