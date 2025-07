Neil Gaiman discute o futuro do universo criativo

Tom Sturridge in 'The Sandman' season two, Vol. 2.

Tom Sturridge in 'The Sandman' season two, Vol. 2. Netflix

Resumo dos acontecimentos finais de "The Sandman"

Na última temporada de The Sandman, Lord Morpheus, também conhecido como Sonho, enfrenta uma ameaça intensa que ameaça o reino dos sonhos. Em um aviso sombrio para seus aliados, ele afirma: "Para o reino sobreviver, qualquer ameaça ao Sonhar deve ser destruída".

A principal ameaça vem de suas próprias ações. Morpheus decide matar seu filho, Orpheus, o que provoca a ira de três deusas conhecidas como as Fúrias. Essa decisão brutal traz sérias consequências, reminiscentes da história The Kindly Ones, que inspirou o atual enredo. A nova temporada explora as ramificações de seus atos.

Consciente de que a morte pode ser iminente, Morpheus tenta fazer as pazes com seus pais, Tempo e Noite. Ele se despede de seus amigos e aliados e decide confiar o futuro do reino dos sonhos a Daniel Hall, um bebê especial que foi concebido no Sonhar.

Quando Daniel é sequestrado, sua mãe, Lyta, erroneamente culpa Morpheus e convoca as Fúrias para acabar com a vida do Sonho. Infelizmente, mesmo após perceber que foi manipulada, ela não consegue impedir o ataque. Morpheus, tomado pela culpa em relação a Orpheus, acaba se sacrificando para salvar o reino dos sonhos, liberando-se de suas responsabilidades eternas.

Após sua morte, Daniel se transforma em um adulto, interpretado por Jacob Anderson. O episódio final mostra o retorno de personagens queridos ao reino dos sonhos para o funeral de Morpheus, enquanto Daniel pondera se deseja assumir a posição de novo Sonho. No final, ele decide aceitar o papel.

O criador da série, Allan Heinberg, comentou que a decisão de encerrar The Sandman foi tomada antes de Neil Gaiman, produtor executivo, enfrentar acusações de má conduta. Heinberg afirma que Gaiman teve pouca participação na temporada, mas que está ciente do "nuvem escura" que paira sobre o lançamento.

A série expressa o desejo de criar uma história humanizada e esperançosa, apesar dos desafios em sua recepção. O final da história de Morpheus e a entrada de Daniel como o novo Sonho trazem uma sensação de renovação e esperança para o futuro dos personagens.

O encerramento da série deixou perguntas sobre a possibilidade de uma continuação e o futuro do universo The Sandman, com a expectativa de que os números de audiência poderiam influenciar decisões futuras sobre a franquia.