Cozinheira do Mais Você ignora regra da Globo diante de Ana Maria

Na edição ao vivo do programa “Mais Você” nesta quinta-feira (24), um incidente inusitado ocorreu quando a chefe de cozinha Maria, que costuma auxiliar Ana Maria Braga, mencionou acidentalmente o nome de uma marca não patrocinadora. Enquanto as duas preparavam uma receita de torta assada de limão siciliano, Ana Maria pediu a ajuda de Maria para explicar aos telespectadores qual utensílio utilizar na hora de peneirar a mistura.

Durante a receita, Ana Maria acrescentou dois litros de leite anedicamente à mistura, junto com um pouco de suco de limão, e, na sequência, precisava peneirar os líquidos. Foi nesse momento que a apresentadora questionou Maria sobre o tipo de pano que deveria ser usado para essa etapa da receita.

“Botou aqui uma peneira, um paninho daqueles… Como chama esse paninho, Maria?”, perguntou Ana. Sem pensar, Maria respondeu: “Perfexx”, não se lembrando de que se tratava de uma marca específica. A apresentadora, surpresa, respondeu: “Hã?” e Maria, sem perceber o erro, reiterou: “Perfexx”.

Ana então alertou: “Esse é marca, Maria!”, o que levou Maria a rir da situação. Essa fala acabou surpreendendo os telespectadores, uma vez que há uma regra interna na Globo que proíbe apresentadores e convidados de mencionarem nomes de marcas que não tenham um vínculo comercial com o programa.

O mascote do programa, Louro Mané, também lembrou Maria da proibição dizendo: “Não pode, Maria!”. Para contornar a situação, Ana tentou mudar o foco e sugeriu: “Pano de prato…” e Louro complementou: “Pano fraldinha… Tipo fralda”, ajudando na improvisação.

Ana, sorrindo, justificou: “Eu perguntei como chama, ela respondeu…”. E acrescentou: “É um pano multiuso. Tem que ter os buraquinhos para poder passar a mistura”. Louro então fez uma brincadeira leve sobre a situação: “Pior que não vão te pagar essa, viu, Maria? Essa aí foi de graça, minha filha!”, referindo-se ao merchan não planejado que aconteceu ao vivo.

Esse episódio destaca uma peculiaridade do mundo da comunicação, onde as regras estabelecidas devem ser seguidas, mesmo que de forma involuntária. O clima leve e descontraído entre as apresentadoras e o mascote contribuiu para amenizar o erro, proporcionando momentos de risadas tanto para quem estava no estúdio quanto para os telespectadores em casa.