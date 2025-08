Kolby Aipa, 20, morre após acidente de e-bike em Huntington Beach

Um residente de Huntington Beach, Kolby Aipa, de 20 anos, faleceu na terça-feira após ter se ferido gravemente em um acidente com bicicleta elétrica no último sábado à noite.

Aipa estava internado e dependia de suporte vital, mas sua família, que é dona da Aipa Surf, anunciou pela rede social na tarde de terça que ele não resistiu aos ferimentos. O post expressou a profunda tristeza da família: “Estamos completamente arrasados. Agradecemos a todos os visitantes, apoiadores, pelas entregas de comida, doações, flores, cartões e pelas inúmeras histórias e fotos que os amigos compartilharam conosco. A comunidade de Huntington Beach e todos ao redor do mundo tocaram nossos corações de uma maneira inimaginável.”

A postagem também ressaltou o impacto positivo que Kolby teve na vida das pessoas: “Kolby sempre teve um jeito especial de tocar a vida de quem conhecia. Seus atos de bondade e carinho foram seu presente de Aloha. Pedimos que continuem seu legado, tratando os outros com a mesma bondade com que ele os tratou. Lembrem-se dele e compartilhem a mensagem: #iamkolby.”

De acordo com informações da polícia de Huntington Beach, Kolby estava sendo rebocado por um carro de amigos na Pacific Coast Highway na noite do acidente. Ele perdeu o controle da bicicleta elétrica e foi atingido pelo mesmo carro que o rebocava. O acidente ocorreu às 22h08, próximo ao cruzamento da Seapoint Street com a Pacific Coast Highway. Aipa foi levado em estado crítico ao UCI Medical Center.

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao acidente, que continua sendo investigado. A polícia fechou a Pacific Coast Highway em ambos os sentidos naquele sábado à noite devido ao que foi chamado de “investigação de colisão de trânsito de grande porte”. As faixas norte foram fechadas na Seapoint Street e as sul, na Warner Avenue.

Além disso, uma campanha no GoFundMe foi criada pela família Pai, proprietária da Huntington Surf e Sport, para ajudar a família Aipa. Até a noite de terça-feira, a arrecadação já ultrapassava R$ 61 mil.

Aipa Surf, empresa local de roupas e acessórios de surfe, foi fundada em 1970 por Ben Aipa, avô de Kolby, que criou o influente design “sting” e é membro do Surfing Walk of Fame e do Surfers’ Hall of Fame.