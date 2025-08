Avião pequeno e R$300 mil em maconha apreendidos em operação

Duas Prisões e Quase R$ 1,5 Milhão em Drogas Em Ação Policial no Mississippi

Na última terça-feira, duas pessoas foram presas sob a acusação de tráfico de drogas na região do Delta, no estado do Mississippi. A operação foi realizada por agentes da Agência de Narcóticos do Mississippi, juntamente com policiais do Condado de Sunflower e um cão farejador da Polícia de Winona, no aeroporto Ruleville-Drew.

Os detidos são Mark Bailey, de 66 anos, residente no Mississippi, e William Claren, de 63 anos, da Califórnia. Ambos foram acusados de tráfico de maconha e conspiração.

Durante a ação, a polícia encontrou uma grande quantidade de maconha a bordo de um avião pequeno de hélice. Após a apreensão no aeroporto, as autoridades conseguiram um mandado para revistar uma casa em Drew, onde descobriram mais drogas, dinheiro e armas.

No total, a operação resultou na apreensão de cerca de R$ 1,5 milhão em dinheiro, quase 250 quilos de maconha, uma pistola, uma espingarda e o pequeno avião utilizado para o transporte.

O Comissário do Departamento de Segurança Pública do Mississippi, Sean Tindell, destacou a importância da colaboração entre as agências de segurança estaduais e locais na luta contra o tráfico de drogas.

Essas ações tornam evidente o esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região, visando garantir a segurança da comunidade local.