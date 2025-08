SBT mantém cronograma de A Caverna Encantada apesar de desempenho ruim

O SBT decidiu seguir com a programação original de “A Caverna Encantada”, apesar de a novela ter apresentado desempenho de audiência muito abaixo do esperado. O último episódio da trama está marcado para ser exibido no dia 5 de setembro. A novela teve uma trajetória instável e não conquistou a repercussão esperada entre os telespectadores.

“A Caverna Encantada” foi lançada como um grande investimento no horário nobre, mas teve um desempenho desastroso, registrando apenas 3,6 pontos de média. Esse índice representa o pior resultado de uma produção inédita na faixa das 21h em quase duas décadas na emissora.

Para tentar melhorar a situação, o SBT fez alterações frequentes na grade de programação. A novela foi deslocada do horário nobre para as tardes, sendo inicialmente exibida às 13h45 e, em seguida, às 17h, onde passou a substituir o dorama sul-coreano “Meu Amor das Estrelas”. A ideia era atrair um público mais jovem durante o período de férias escolares ao juntar “A Caverna Encantada” com o clássico “Chaves”. No entanto, essa estratégia não funcionou. A audiência caiu ainda mais, e a novela passou a registrar menos de 2 pontos de média.

Apesar do desempenho insatisfatório da trama, o SBT ainda não anunciou um substituto para a faixa das 17h. Há discussões internas sobre a possibilidade de aumentar o tempo de exibição do programa “Aqui Agora”, recém-retornado ao ar, ou retornar com “Chaves”, mesmo com a queda na audiência.

Embora a novela não tenha atingido os resultados esperados, a emissora não planeja encerrar a produção de novelas. A pausa na programação de teledramaturgia neste segundo semestre é vista como uma medida estratégica para reestruturar essa área e não como um fim definitivo.

Além disso, o futuro da programação no SBT inclui uma nova parceria com a Disney, que está sendo planejada para 2026. Essa colaboração visa modernizar o modelo de negócios da emissora e envolve:

– Coprodução com produtora externa

– Uso dos estúdios do SBT em Osasco

– Divisão dos custos e lucros entre as partes

– Produções focadas no público infantojuvenil

Com esse novo formato, a emissora espera equilibrar a qualidade das suas produções com a viabilidade financeira, buscando retomar suas novelas com formatos que atendam a uma nova geração de telespectadores.