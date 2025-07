Robin Williams protege Nathan Lane antes de seu coming out

Em 1996, os atores Robin Williams e Nathan Lane brilharam na comédia “The Birdcage”. No filme, eles interpretam um casal homossexual que finge ser heterossexual ao se encontrar com a família conservadora do parceiro de seu filho.

Na época, Nathan Lane, que tinha cerca de 40 anos, já era um ator reconhecido no teatro e na TV, mas “The Birdcage” foi seu primeiro grande papel no cinema. Essa experiência trouxe uma nova perspectiva sobre sua vida pessoal e carreira. Aunque Nathan já havia assumido sua homossexualidade em seu círculo íntimo desde os 21 anos, ele se sentia inseguro em falar publicamente sobre sua sexualidade durante a promoção do filme.

Em uma conversa recente, Nathan mencionou que estava mais interessado em discutir seu novo papel do que em abordar sua sexualidade. Ele comentou sobre o apoio de Robin Williams, que ficou preocupado com ele durante esse período. Durante uma aparição no programa de Oprah Winfrey, Oprah fez uma pergunta a Nathan e Robin a respeito do medo de serem rotulados após interpretar personagens gays. Nathan, visivelmente nervoso, começou a responder, mas Robin rapidamente interveio e desviou a conversa, protegendo assim a privacidade de seu colega.

Na entrevista, Oprah questionou: “Vocês têm medo de serem etiquetados, que as pessoas fiquem perguntando ‘será que ele é, será que não é?'” Nathan, já nervoso, não se sentia preparado para discutir sua sexualidade na televisão, mas Robin, com seu jeito protetor, desviou o foco e fez os presentes rirem ao imitar Oprah.

Nathan revelou que antes de ir ao programa, disse a Robin que não estava pronto para falar sobre ser gay em um cenário tão público. Robin, sempre solidário, afirmou que isso não precisava ser discutido. Ele se lembrou com carinho da forma como Robin o defendeu, dizendo que não estava preparado para expor sua vida privada ao público.

Recentemente, clipes da entrevista de Oprah e da conversa de Nathan foram compartilhados em uma plataforma de vídeo, onde muitos elogiaram Robin por seu apoio a Nathan. Comentários expressaram a importância da empatia de Robin e o reconhecimento de seu caráter bondoso. Embora Robin Williams tenha falecido em 2014, seu legado continua sendo celebrado, principalmente por momentos como esse, que mostram seu apoio incondicional aos amigos.

Nathan Lane finalmente assumiu sua sexualidade publicamente em 1999, três anos após a famosa entrevista. Ele citou o momento como significativo e destacou como Robin rapidamente percebeu sua apreensão e o protegeu.