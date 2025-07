Kick se posiciona como concorrente do Twitch, mas por outro motivo

Nos últimos três anos, a plataforma Kick se consolidou como uma das principais concorrentes da Twitch. Esse sucesso parece estar ligado, principalmente, ao investimento financeiro substancial que a Kick recebe de sua empresa-mãe, o cassino online Stake. Criado por Ed Craven e Bijan Tehrani, o Stake é uma plataforma de jogos que permite apostas em criptomoedas em diferentes modalidades, como caça-níqueis, blackjack, roleta e esportes.

A Kick foi lançada em dezembro de 2022 como uma alternativa para streamers que enfrentavam dificuldades em conseguir contratos atrativos em plataformas mais tradicionais. O foco da Kick não é apenas competir com a Twitch, mas oferecer algo diferente, com políticas mais flexíveis e uma maior participação na receita para os criadores de conteúdo.

O sucesso da Kick está diretamente relacionado à sua origem no mundo dos jogos. Em 2022, as transmissões ao vivo de jogos de cassino na Twitch se tornaram muito populares. Streamers mostravam ao vivo como apostavam grandes quantidades de dinheiro, atraindo a atenção dos espectadores e incentivando-os a experimentar a plataforma. A Twitch, no entanto, anunciou em setembro de 2022 que passaria a banir transmissões de jogos de cassino não regulamentados, como as do Stake. Isso afetou tanto os streamers quanto o cassino, que perderam uma importante oportunidade de divulgação.

Como resposta a essa mudança, Craven e Tehrani fundaram a Kick, permitindo que os streamers continuassem a explorar o nicho de jogos de azar, sem as restrições da Twitch. A plataforma rapidamente se tornou um lugar atraente para criadores de conteúdo, oferecendo políticas menos rigorosas e a possibilidade de lucros maiores.

A relação entre a Kick e o Stake é descrita como uma simbiose, onde ambas as partes se beneficiam. A Kick promove o Stake através de suas transmissões, enquanto o aumento de usuários na plataforma de jogos ajuda a financiar melhores condições para os streamers. Com isso, mais pessoas são incentivadas a gastar no Stake, permitindo que a Kick atraia ainda mais streamers.

Streamers de grande reputação, como Asmongold e Tectone, começaram a fazer parte da plataforma, atraídos pela possibilidade de gerar receita tanto na Kick quanto na Twitch ao mesmo tempo. Isso tem sido uma motivação importante para que a Kick se torne uma escolha viável para muitos criadores de conteúdo.

Embora a Kick tenha se destacado e atraído a atenção do público, a Twitch ainda mantém uma posição mais consolidada e goza de um reconhecimento superior. O grande diferencial da Kick é o suporte financeiro da Stake, que permite à plataforma não se preocupar tanto com a responsabilidade publicitária, o que a torna atraente para aqueles que procuram alternativas mais lucrativas.

Apesar da imagem promissora, uma ex-streamer da Kick trouxe uma perspectiva diferente ao voltar para a Twitch. Ela revelou que os ganhos na Kick não eram tão altos quanto prometidos e que os criadores de conteúdo eram obrigados a assinar acordos de confidencialidade, criando uma falsa impressão de altos lucros. Essa situação levanta questões sobre a sustentabilidade e a transparência da plataforma.