O criador de The Boys se manifesta após término das filmagens

O roteirista e produtor Eric Kripke, criador e showrunner da série “The Boys”, anunciou que as filmagens da última temporada estão concluídas. Ele compartilhou uma mensagem emocionante para os fãs e a equipe envolvida no projeto.

Kripke expressou sentimentos de gratidão ao se despedir do set de filmagens, que será destruído em breve. Ele destacou que as experiências vividas ao longo da série foram únicas e especiais. O roteirista mencionou: “É agridoce, mas meu principal sentimento é gratidão. Temos o melhor elenco e uma equipe maravilhosa, além de uma história que foi divertida de escrever. E conseguimos algo raro: o momento certo.”

Ele também fez um agradecimento especial à “família The Boys” e aos fãs, falando sobre a ansiedade em apresentar o grand finale da série.

### Última Temporada de The Boys

“The Boys” é uma série original da plataforma Amazon Prime Video, criada por Eric Kripke. A trama aborda uma visão crítica sobre o universo dos super-heróis, mostrando uma indústria capitalista em torno deles, disposta a cometer atos cruéis para manter a fama e o dinheiro. A série segue um grupo de civis que, após sofrer injustiças nas mãos desses superpoderosos, decide lutar contra o império dos “Supes”.

O elenco da série é composto por nomes como Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito e Jensen Ackles.

Todas as temporadas de “The Boys” estão disponíveis no Prime Video. A quinta e última temporada está prevista para ser lançada em 2026. Além disso, o derivado “Gen V”, estreado em 2023, também está disponível no serviço de streaming. Uma segunda temporada desse spin-off está programada para ser lançada ainda neste ano.