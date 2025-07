Dhomini, Eike e Radamés na D.R.; vote para salvar

Na noite de quarta-feira, dia 2, foi formada a nona D.R. (zona de eliminação) do programa Power Couple Brasil 7. Os casais Adriana e Dhomini, Natália e Eike, e Caroline e Radamés ficam em risco na competição. O público poderá votar para decidir quem deve permanecer no reality show da Record.

Antes da abertura da votação, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites anunciaram que o casal Talira e Rafael havia vencido a Esfera do Poder. Com isso, eles ganharam imunidade e o direito de indicar um casal para a berlinda. Talira, ao ser questionada sobre quem escolheria, mencionou que Natália e Eike eram a escolha óbvia, citando que eles sempre têm conflitos dentro da casa.

A segunda vaga na D.R. foi para Caroline e Radamés, que tinham o pior desempenho na semana, seguidos pelos outros participantes que votaram para indicar mais um casal ao risco. Adriana e Dhomini receberam três votos e também foram parar na berlinda.

A votação entre os casais revelou os seguintes resultados:

– Eike e Natália votaram em Rayanne e Victor.

– Rafael e Talira escolheram Adriana e Dhomini.

– Dhomini e Adriana votaram em Rayanne e Victor.

– Caroline e Radamés também optaram por Adriana e Dhomini.

– Rayanne e Victor votaram em Adriana e Dhomini.

Durante a edição, o público também pôde acompanhar a Prova dos Casais. Nela, um membro de cada dupla tinha que passar informações ao parceiro para resolver enigmas. A equipe que melhor se saiu na prova foi a de Caroline e Radamés, que completou a missão no menor tempo possível e levou um prêmio de R$ 40 mil.

Os telespectadores podem participar da votação para decidir quem deve ser salvo nesta semana no Power Couple Brasil. A interação do público é uma parte importante do programa, influenciando diretamente o andamento da competição.