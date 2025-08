Ana Paula Arósio revela regras severas na infância

Ana Paula Arósio Revela Desafios da Infância em Entrevista

Ana Paula Arósio, uma das atrizes mais queridas das novelas brasileiras e um ícone dos anos 2000, compartilhou detalhes de sua infância em uma recente entrevista no podcast "Papagaio Falante". Durante a conversa com os apresentadores Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a atriz falou sobre a pressão que sofreu em casa, especialmente da mãe, que impôs uma disciplina rigorosa.

Arósio relembrou que, desde muito jovem, teve restrições em relação à alimentação e ao seu corpo. "Eu não podia tomar sol, engordar, e não podia comer o que queria", contou, explicando que isso tudo era para manter-se nos padrões exigidos da indústria da moda na época em que começou sua carreira. Esses padrões muitas vezes eram muito severos e contribuem para discussões atuais sobre saúde e beleza.

Em um momento de descontração, ela contou que, quando comia pratos que não eram permitidos, como lasanha, precisava esconder da mãe. "Ela era bem rígida. Tinha que me pesar e ficar no peso certo. Eu era criança!", recordou.

Ana também mencionou sua experiência na escola, onde se sentia obrigada a mentir sobre o que tinha comido. "Era para eu dizer que comi salada e frango grelhado, mesmo que tivesse comido outra coisa", explicou, revelando a insegurança que sentia em relação à fiscalização de suas refeições.

Embora a conversa tenha um tom leve, as palavras de Arósio destacam o peso emocional que ela carregou durante a infância e adolescência, vivendo sob padrões estéticos que ainda provocam debates na sociedade.

Após anos afastada da televisão, Ana Paula Arósio continua sendo uma figura enigmática, despertando a curiosidade e a saudade de seus fãs. Sua trajetória mostra como as pressões do meio artístico podem impactar a vida pessoal de uma pessoa, refletindo questões que vão além do entretenimento.