Kendrick Lamar divulga shows na América do Sul e México

Kendrick Lamar e SZA recentemente finalizaram a parte norte-americana de sua turnê denominada "Grand National Tour" e estão se preparando para a etapa europeia, que começará em julho. Agora, Kendrick anunciou também a parte da turnê que ocorrerá na América Latina. Os shows estão previstos para acontecer em cinco países: México, Colômbia, Brasil, Argentina e Chile. Os artistas Ca7riel e Paco Amoroso abrirão os concertos na América Latina.

A turnê é uma oportunidade para Lamar promover seu mais recente álbum, chamado "GNX", além de seu single de destaque, "Not Like Us", que já conquistou posições de destaque nas paradas musicais, incluindo o primeiro lugar na lista das 100 melhores músicas de 2024.

As datas e locais dos concertos na América Latina são os seguintes:

23 de setembro : Cidade do México, no Estádio GNP Seguros

: Cidade do México, no Estádio GNP Seguros 27 de setembro : Bogotá, Colômbia, no Vive Claro

: Bogotá, Colômbia, no Vive Claro 30 de setembro : São Paulo, Brasil, no Allianz Parque

: São Paulo, Brasil, no Allianz Parque 4 de outubro : Buenos Aires, Argentina, no Estádio River Plate

: Buenos Aires, Argentina, no Estádio River Plate 7 de outubro: Santiago, Chile, no Estádio Monumental

Na etapa europeia, as apresentações começam em 2 de julho em Colônia, Alemanha, e seguem por várias cidades, incluindo Frankfurt, Glasgow, Birmingham, Amsterdam, Nanterre, Cardiff, Londres, Lisboa e Barcelona, até culminar em Roma, na Itália, no dia 6 de agosto.

Os fãs esperam ansiosamente por essa turnê, que promete reunir grandes shows e a química musical dos artistas.