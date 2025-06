Salário mínimo será reajustado a partir de julho

Atualmente, o salário mínimo no Brasil está em R$ 1.518. Mas, uma boa notícia vem por aí para os trabalhadores de São Paulo: a partir do dia 1º do próximo mês, esse valor vai subir!

O aumento de 10% foi sancionado em maio pelo governador Tarcísio de Freitas, o que significa que o novo piso salarial paulista passa a ser de R$ 1.804. Isso representa um acréscimo de cerca de R$ 160, um alívio a mais para o bolso de quem já enfrenta tantos desafios diariamente. Esse é o terceiro reajuste seguido que supera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), algo que pode beneficiar muitos trabalhadores que não têm um piso salarial fixado.

Categorias profissionais que recebem o novo salário mínimo de São Paulo

Esse reajuste vai beneficiar aqueles que ainda não têm um piso definido por convenções coletivas ou acordos. Algumas das categorias que vão sentir essa diferença no salário incluem:

Trabalhadores domésticos

Cuidadores de idosos

Serventes

Trabalhadores agropecuários e florestais

Pescadores

Mensageiros

Motoboys

Garçons

Pedreiros

Barbeiros

A lista continua, incluindo também trabalhadores na área de serviços, comércio e até operadores de máquinas. São mais de 70 categorias que serão beneficiadas! Muitas pessoas que, frequentemente, fazem trabalhos essenciais e que, muitas vezes, não são valorizados como deveriam.

Perspectivas para o salário mínimo nacional em 2026

E as mudanças não param por aí! Segundo o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, espera-se que o salário mínimo nacional também tenha um aumento significativo no próximo ano, podendo chegar a R$ 1.630. Isso representa um possível ajuste de até 7,37% em relação ao valor atual. A expectativa é de que essa mudança entre em vigor já em janeiro do ano que vem.

Essas atualizações em salários são sempre um assunto importante e que impacta o dia a dia de milhões de brasileiros.