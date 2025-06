Amazon avalia Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson para Bond 26

A Amazon está avançando rapidamente na produção do próximo filme de James Bond, após contratar o diretor Denis Villeneuve, conhecido por seu trabalho em “Duna”. A expectativa é grande entre os fãs, principalmente em relação ao novo protagonista do icônico personagem. Embora nomes como Aaron Taylor-Johnson e Henry Cavill tenham sido cotados para o papel, a empresa parece estar optando por atores mais jovens.

De acordo com informações, a Amazon está considerando três atores: Tom Holland, conhecido por seu papel como Homem-Aranha, Jacob Elordi, da série “Euphoria”, e Harris Dickinson, que participou de “Babygirl”. A intenção do estúdio é escalar um ator com menos de 30 anos. Contudo, ainda não há confirmações sobre o processo de seleção, que ainda não começou oficialmente. Os produtores, Amy Pascal e David Heyman, já têm em mente alguns nomes que provavelmente serão os primeiros a audicionar para a nova versão de Bond.

Uma questão importante é a disponibilidade desses atores. Tom Holland, por exemplo, tem vários projetos em andamento, incluindo novas aparições como Homem-Aranha e uma sequência de “Uncharted”. Jacob Elordi parece mais livre para assumir esse potencial papel, e a origem australiana dele não é um impedimento para a Amazon. Ambos, juntamente com Harris Dickinson, não são os favoritos do público, mas já houve outras situações em que atores menos tradicionais foram escolhidos para o papel.

O novo James Bond promete ser bem diferente do que foi retratado por Daniel Craig, com uma abordagem mais jovem e, talvez, até mesmo mais leve. Esse tom mais descontraído pode atrair um público mais jovem, alinhando-se à estratégia da Amazon de renovar a franquia.

Antes de chegarem aos nomes mais cotados, outros atores como Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson frequentemente apareciam nas listas, mas a mudança na produção, com a saída da família Broccoli, trouxe novas direções. Há uma expectativa de um retorno a um Bond mais leve, com diálogos espirituosos e uma estética menos séria, visando conquistar uma nova geração de fãs.

Além de Holland, Elordi e Dickinson, outros nomes como Jonathan Bailey e Theo James foram mencionados, mas é improvável que estejam entre os favoritos neste momento. A busca por um novo 007 está apenas começando, e a expectativa é que os próximos meses tragam mais novidades sobre o icônico personagem.