Escalação e horário da corrida da Copa de hoje

Shane van Gisbergen conquistou a pole position para a corrida Grant Park 165 da NASCAR Cup Series, que acontecerá no dia 7 de julho no circuito de rua de Chicago. Van Gisbergen, da equipe Trackhouse Racing, marcou um tempo impressionante de 1 minuto e 29,656 segundos, superando o segundo colocado, Michael McDowell, por mais de quatro décimos de segundo.

Durante a sessão de qualificação, Corey Heim teve dificuldades e ficou como o mais lento entre os cinco carros não credenciados, não conseguindo a classificação para a corrida após sofrer danos na suspensão ao bater no muro.

Além disso, três pilotos conhecidos, William Byron, Chase Elliott e Denny Hamlin, enfrentaram problemas durante os treinos e não puderam participar da qualificação. Como resultado, eles iniciarão a corrida a partir das últimas posições. O piloto Bubba Wallace também teve um dia difícil, girando duas vezes na pista durante a qualificação e começando a corrida na 37ª colocação.

A corrida irá percorrer um total de 75 voltas, totalizando 165 milhas, com os estágios definidos em 20, 25 e 30 voltas. A corrida será transmitida ao vivo pela TNT, e também estará disponível para streaming na plataforma Fubo, que oferece a opção de câmeras internas dos carros.

Abaixo está a lista completa dos pilotos que irão participar da corrida:

1. Shane van Gisbergen, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet

2. Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet

3. Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet

4. Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

5. Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota

6. Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

7. Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford

8. Chris Buescher, No. 17 Roush Fenway Keselowski Racing Ford

9. Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota

10. Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet

… (a lista continua até o 43º colocado).

A corrida começará por volta das 13h25 (horário central) na cidade de Chicago. Os fãs podem acompanhar todos os detalhes e a cobertura da corrida através dos canais disponíveis.