Katy Perry e Orlando Bloom se separam após quase 10 anos juntos

Katy Perry e Orlando Bloom Anunciam Fim do Relacionamento Após Quase uma Década

Katy Perry e Orlando Bloom terminaram seu relacionamento após quase dez anos juntos. Segundo informações de uma fonte próxima ao casal, a separação foi amigável e ambos estão seguindo suas vidas sem conflitos. Katy, que tem 40 anos, está chateada, mas aliviada por não enfrentar outro divórcio, algo que ela considera a pior fase de sua vida.

De acordo com a mesma fonte, a decisão de se separar "já estava em andamento" há algum tempo, uma vez que o clima entre eles estava tenso nos últimos meses. O casal, que tem uma filha de quatro anos chamada Daisy, estava vivendo em casas diferentes desde que Katy iniciou sua turnê chamada Lifetimes no início deste ano.

Atualmente, Perry está focada em sua turnê e se mantendo ocupada. Ela também está alugando sua propriedade em Westcott, localizada em Montecito, Califórnia. Embora o casal tenha considerado essa casa como seu lar familiar, os planos mudaram e eles se distanciaram enquanto Katy estava em turnê.

Katy e Orlando começaram a namorar em janeiro de 2016, quando foram vistos juntos em festas pós-Golden Globe. Eles se separaram brevemente em março de 2017, mas reataram em fevereiro de 2018. O noivado aconteceu em fevereiro de 2019, no Dia dos Namorados, e em março de 2020, Katy revelou que estava grávida de sua primeira filha, que nasceu em agosto daquele ano. Orlando também é pai de Flynn, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Miranda Kerr.

Os rumores de problemas na relação haviam aumentado nos últimos meses. Fontes relataram que o casal estava se encontrando cada vez menos e que havia um distanciamento entre eles. “Todo mundo ao redor deles já sabia que eles estavam passando por dificuldades”, disse uma fonte anônima.

Apesar do noivado que já dura seis anos, parece que não houve avanços no planejamento do casamento, o que fez Orlando se sentir desanimado. Katy, por outro lado, estava se concentrando em sua carreira e mantinha uma rotina intensa durante a turnê, o que contribuiu para a tensão no relacionamento.

Nos últimos anos, o casal frequentemente compartilhou suas experiências e desafios em público, ressaltando a importância do trabalho em equipe para manter a relação. Eles parece que não conseguiram superar as dificuldades recentes, levando ao término.

A notícia da separação vem como um choque para muitos, considerando a popularidade e a alegria que o casal sempre transpareceu ao longo de sua relação. Agora, Katy e Orlando estão se ajustando a esta nova fase de suas vidas enquanto cuidam de sua filha juntos.