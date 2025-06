Pré-sal atinge recorde de 3,3 milhões de barris por dia em 2025

O pré-sal deu um show e alcançou um novo recorde na produção da Petrobras. Em abril de 2025, a estatal anunciou que atingiu a impressionante marca de 3,38 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed) durante o primeiro trimestre do ano. Esse resultado não só reafirma o pré-sal como a principal fonte de petróleo do Brasil, mas também marca um momento importante na trajetória da empresa.

O grande responsável por esses números foi o FPSO Almirante Tamandaré, a maior plataforma de petróleo em operação no Brasil. Inaugurada em fevereiro de 2025 no campo de Búzios, na Bacia de Santos, a estrutura trouxe um novo fôlego para as operações. A entrada dessa nova plataforma reflete a estratégia da Petrobras de focar em ativos que garantam produtividade e segurança para o futuro.

Os números que consolidam o sucesso do pré-sal

O recorde de produção representa um passo significativo para a Petrobras. A produção de 3,38 MMboed durante o primeiro trimestre de 2025 não só é um aumento de 5,4% em relação ao total da empresa, mas também estabelece um novo padrão para a indústria petrolífera no Brasil.

Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que foram divulgados em março de 2025, corroboram esse crescimento. A produção total do pré-sal, somando a de todos os operadores, chegou a 3,716 milhões de boe/d, correspondendo a quase 80% do total produzido no país. Isso mostra que essa região não é mais uma promessa, mas sim o coração da energia brasileira.

A plataforma gigante que impulsionou o recorde

A protagonista dessa verdadeira virada é o FPSO Almirante Tamandaré. Com uma capacidade de processamento de 225 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, essa plataforma é um verdadeiro colosso. Iniciou suas operações em Búzios, um dos campos conhecidos por sua alta produtividade.

Sendo a sexta plataforma a operar nessa região, o Almirante Tamandaré simboliza a aposta da Petrobras em tecnologia avançada e projetos grandiosos que visam maximizar a exploração de petróleo. É mais uma peça importante no tabuleiro estratégico da empresa.

Por que o pré-sal bate recorde histórico? A estratégia de garantir o futuro

Alcançar esses recordes de produção não é apenas uma questão de números. É parte de um plano mais abrangente da Petrobras para garantir sua sustentabilidade no longo prazo. A presidente da companhia, Magda Chambriard, destaca a importância de repor reservas de óleo e gás, tanto no Brasil quanto no exterior.

Com o tempo, os campos de petróleo, até os mais novos, inevitavelmente entram em declínio. Assim, investir em novas unidades de alta capacidade, como o Almirante Tamandaré, é a estratégia encontrada pela empresa para manter uma produção estável nas próximas décadas.

A outra face do recorde: as críticas e os desafios ambientais

Apesar do desempenho positivo, a expansão da exploração no pré-sal não está isenta de polêmicas. O recorde de produção surge em um momento em que se discute intensamente a crise climática e a urgência de uma transição para fontes de energia mais limpas.

Grupos ambientalistas levantam críticas, defendendo que a Petrobras deveria direcionar investimentos para energias renováveis em vez de expandir a exploração de combustíveis fósseis. No entanto, a Petrobras argumenta que o petróleo continuará a ter um papel essencial na matriz energética por muitos anos e se compromete a usar sua expertise para realizar uma exploração mais consciente, buscando reduzir a emissão de gases de efeito estufa.