Lago canadense muda de cor e causa preocupação no vilarejo

Imagine um lago que parece ter saído de um filme de ficção científica. No verão, ele não só seca, mas revela uma paleta de cores incrível com manchas em tons de verde, azul, amarelo e branco — uma verdadeira obra de arte da natureza. Esse lugar fascinante é o Spotted Lake, localizado em British Columbia, no Canadá, e tem intrigado tanto os moradores da região quanto os turistas.

Por trás de sua beleza, o lago carrega séculos de histórias e lendas. Uma delas diz que ele borbulha e “cospe” peixes mortos. Mas será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa curiosidade moderna que tem circulado por aí, misturando mitos e fatos.

Onde fica o lago que muda de cor sozinho?

O Spotted Lake, conhecido pelos nativos como Kliluk, fica a aproximadamente 10 km a noroeste de Osoyoos, em uma área conhecida como Similkameen Valley. Essa região é uma das mais quentes e secas do Canadá, situada em um ponto de transição entre desertos e montanhas. Por conta disso, o local oferece paisagens e ecossistemas extremamente únicos.

Na maior parte do ano, o lago se apresenta como qualquer outro, mas ao chegar o verão, com a evaporação da água, o visual muda completamente. As manchas coloridas começam a aparecer no leito raso, como se a natureza tivesse decidido surpreender a todos com um espetáculo natural.

Por que o lago muda de cor?

O que faz o Spotted Lake mudar de cor é sua composição química rica em minerais. Trata-se de um lago salino e alcalino, sem saída natural, o que significa que a água só se perde por evaporação, fazendo com que os sais se concentrem. Entre os minerais presentes, destacam-se:

Sulfato de magnésio

Sulfato de sódio

Sais de cálcio

Com a queda do nível da água, esses compostos se cristalizam em formas circulares. As cores de cada mancha vão variar de acordo com a quantidade e tipo de sal, além da temperatura e da intensidade da evaporação. O resultado é um espetáculo visual que atrai a atenção de fotógrafos e visitantes do mundo todo.

Spotted Lake borbulha e cospe peixes mortos?

Muitos rumores por aí afirmam que o Spotted Lake borbulha ou “cuspa” peixes mortos, mas essa é uma informação distorcida. Não existem registros confiáveis que confirmem isso. Essa parte parece ser um exagero ou mal-entendido que se espalhou por causa de outras histórias de lagos na região.

O que realmente acontece é que:

Alguns lagos vizinhos, como o Osoyoos Lake, já registraram mortes de peixes durante o verão, causadas por baixa oxigenação e aumento da temperatura da água.

O Spotted Lake não abriga peixes conhecidos, devido à sua salinidade e alcalinidade elevadas.

Ele não borbulha naturalmente, mas as manchas podem parecer ter vida sob a luz do sol, devido ao fenômeno da refração.

Resumindo, embora o lago não cuspa peixes, ele continua sendo um fenômeno visual incrível.

Significado espiritual e cultural

Para os povos Syilx, ou Nação Okanagan, o lago é muito mais que um ponto turístico. Conhecido como Kliluk, ele tem um significado sagrado e é utilizado em rituais de cura e práticas medicinais. Cada mancha no lago é vista como uma “piscina medicinal”, cujas propriedades variam conforme a cor e os minerais presentes.

Essa conexão espiritual é vital até hoje, e o lugar é reverenciado como um espaço de união entre os seres humanos e a natureza.

Breve história do lago Spotted Lake

No início do século 20, o Spotted Lake chamou a atenção por seus minerais, que começaram a ser extraídos. Durante a Primeira Guerra Mundial, esses compostos eram usados para fabricar munições, o que levou à degradação do ambiente local e preocupações sobre sua preservação.

Até os anos 2000, o lago era de propriedade privada. Em 2001, passou a ser administrado pela Okanagan Nation Alliance, um consórcio indígena que batalha pela preservação do meio ambiente e dos saberes tradicionais. Desde então, o acesso ao lago é restrito, mas existe um mirante na estrada para apreciação, garantindo que as visitas aconteçam de maneira respeitosa.

Quando visitar e o que esperar

Se você quer ver de perto o fenômeno do lago, o melhor momento é entre agosto e setembro, quando a evaporação está em seu pico e as cores se intensificam. Entre outubro e junho, o lago volta a parecer normal, cheio de água. No entanto, a beleza da região montanhosa ainda vale a visita.

O Spotted Lake, ou Kliluk, é uma mescla de ciência, cultura e beleza natural. O que parece mágica é, na verdade, um lindo fenômeno natural que inspira curiosidade e admiração em todos que têm a chance de conhecê-lo.