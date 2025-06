Kanye West se apresenta em São Paulo em novembro

Kanye West, um dos cantores de rap mais famosos do mundo, retorna ao Brasil em novembro de 2023 para um show único. A apresentação está marcada para o dia 29 de novembro, e o local ainda será anunciado.

Essa será a primeira vez que Kanye se apresenta no Brasil em 12 anos, já que sua última visita ocorreu em 2011. O cantor é conhecido por suas músicas que dominam as paradas de sucesso e por seu estilo ousado.

As vendas dos ingressos para o show terão início em breve. Atualmente, o cadastro para a pré-venda já está disponível no site oficial. Mais informações sobre o evento também podem ser encontradas nas redes sociais, especialmente no Instagram.

A apresentação é promovida pela Urban Movement, uma plataforma que se propõe a unir música e cultura, oferecendo experiências vibrantes e conectadas às ruas.

Para quem quiser se manter atualizado sobre o evento e outros lançamentos do mundo do entretenimento, é possível seguir perfis específicos nas redes sociais e também se inscrever para receber notícias via WhatsApp.