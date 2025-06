Jovem utiliza ideia com areia para lucrar na Amazon

Em 2019, um jovem espanhol de apenas 22 anos conseguiu dar um golpe curioso na Amazon, faturando impressionantes € 330 mil antes de ser descoberto. A jogada dele, apesar de bem engenhosa, se aproveitava de uma brecha nos procedimentos de devolução da empresa na época.

O esquema funcionava da seguinte maneira: quando um cliente solicitava a devolução de um produto dentro do prazo de 30 dias, a Amazon apenas checava o peso do pacote devolvido. Se o peso estivesse correto, o reembolso era processado sem abrir a embalagem. O jovem percebeu essa falha e começou a comprar diversos produtos. Ao receber os itens, ele solicitava o reembolso, mas, em vez de devolver o que havia comprado, colocava terra na caixa. Desde que o peso estivesse certo, o truque dava certo sem levantar suspeitas.

A Amazon recebia os pacotes, confirmava o peso e liberava o valor sem perceber a fraude. No começo, parecia que tudo estava sob controle. Mas a ganância do golpista acabou acelerando sua queda. Ele começou a realizar esse processo com tanta frequência e em tanta quantidade que chamou a atenção dos sistemas da empresa. Além disso, decidiu revender os produtos que tinha adquirido de forma fraudulenta por meio de seu próprio site.

Diante dessa movimentação suspeita, a Amazon decidiu abrir os pacotes devolvidos para investigar o que estava acontecendo. A surpresa foi grande: ao invés de encontrar os produtos, se depararam com quilos de terra nas embalagens. Com isso, o esquema foi descoberto e o jovem acabou sendo condenado, cumprindo pena por conta da fraude.

O caso trouxe à tona uma discussão sobre os métodos de devolução da Amazon, especialmente na Europa. Após o escândalo, a empresa decidiu mudar suas práticas. Agora, os produtos devolvidos passam por uma verificação rigorosa antes de serem descartados. Muitos deles são revendidos como itens recondicionados, enquanto os que não podem ser utilizados comercialmente são doados para instituições.

Dessa forma, encher uma caixa com terra deixou de ser um truque eficiente e se tornou um caminho direto para sérios problemas.