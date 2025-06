Fechamento em massa impacta rede de supermercados famosa

Apesar de serem considerados essenciais, os supermercados vêm passando por tempos difíceis por conta de várias mudanças no varejo. A pressão de fatores econômicos, tecnológicos e comportamentais está forçando grandes redes a adotarem medidas drásticas para continuar funcionando.

Infelizmente, algumas dessas redes não estão conseguindo lidar com os efeitos dessas transformações. Um exemplo disso é a rede Daily Table, dos Estados Unidos, que acabou fechando as portas. Criada em 2015, a franquia tinha como missão ajudar no combate à fome e à obesidade, oferecendo produtos nutritivos a preços acessíveis. Durante sua trajetória, conquistou uma base fiel de clientes. No entanto, a atual situação econômica dificultou tanto as operações que a Daily Table precisou encerrar suas atividades por não conseguir garantir o financiamento necessário.

Por que grandes redes de supermercados estão fechando lojas?

Mudanças nos hábitos de consumo

O consumidor moderno busca a praticidade. Ninguém quer perder tempo em filas. Por isso, muitos estão optando por lojas mais próximas de casa ou que ofereçam serviços online. Essa mudança de comportamento tem exigido adaptação por parte dos supermercados.

Redução do poder de compra

Com a alta nos preços e a diminuição do poder aquisitivo, as pessoas estão visitando os supermercados com menos frequência. Isso é um grande problema para unidades que já estavam com o desempenho financeiro mais fraco.

Instabilidade econômica mundial

A crise econômica global não pode ser ignorada. Com a inflação em alta, os consumidores ficam mais seletivos sobre onde e como gastar. Além disso, os custos operacionais dos supermercados estão aumentando, o que afeta ainda mais a situação.

Rede de supermercados espanhola passa por reestruturação

Enquanto a Daily Table teve que fechar suas lojas, a rede espanhola Alcampo, que faz parte do grupo francês Auchan, está passando por uma reestruturação. Este ano, a empresa decidiu encerrar 25 unidades e ainda reduzir o espaço físico de pelo menos 15 outras, tudo para conseguir cortar custos e se adaptar aos novos hábitos de consumo.

Essa reestruturação não veio sem consequências. Cerca de 710 funcionários tiveram seus contratos encerrados, o que mostra como essas mudanças impactam não só as empresas, mas também as comunidades onde estão inseridas.