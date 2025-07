Juventus mira acordo inesperado por Kolo Muani

A Juventus está intensificando os esforços para garantir a permanência de Randal Kolo Muani em seu elenco na próxima temporada. O clube italiano está conversando com o Paris Saint-Germain (PSG) para renovar o empréstimo do atacante francês, que chegou a Turim em janeiro.

Kolo Muani demonstrou interesse em continuar na Juventus, e o clube também deseja mantê-lo. Para isso, a Juventus está elaborando uma proposta para o PSG, que incluirá um novo contrato de empréstimo até 2026, além de uma opção de compra ao final da próxima temporada.

As negociações entre os dois clubes estão em andamento. A direção da Juventus considera Kolo Muani uma peça importante para o ataque, especialmente com a incerteza envolvendo o futuro do atacante Dusan Vlahovic. Internamente, o clube discute a necessidade de aumentar a profundidade do elenco e garantir consistência nas finalizações. Os atributos técnicos e a versatilidade de Kolo Muani são vistos como vantagens, independentemente da permanência de Vlahovic.

Informações indicam que a negociação com o PSG é a principal estratégia da Juventus, que busca também equilibrar sua situação financeira com as mudanças no elenco e outros possíveis alvos de transferências. O time enfrenta um mercado de transferências ativo, lidando com saídas, como a de Vlahovic, que tem atraído o interesse do Milan, além de considerar a contratação de novos atacantes, como Jonathan David. Contudo, a prioridade continua sendo a permanência de Kolo Muani em um ataque renovado sob o comando do técnico Igor Tudor.

Embora ainda não haja um acordo final com o PSG, existe otimismo em Turim sobre a possibilidade de chegar a uma solução que beneficie ambas as partes. A estrutura do negócio está sendo discutida para que Kolo Muani permaneça na Juventus por mais uma temporada, o que daria ao time flexibilidade e tempo para avaliar um compromisso de longo prazo.

A abordagem da Juventus, considerada persistente, reflete a intenção do clube de construir uma equipe sólida no ataque, sem assumir riscos financeiros imediatos. Com as negociações em curso e ambos os lados alinhados em seus interesses, uma decisão deve ser anunciada nas próximas semanas, à medida que o mercado de verão se intensifica.