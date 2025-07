Jennifer Aniston será protagonista de série na Apple TV+

Jennifer Aniston vai estrelar uma nova série inspirada na autobiografia “I’m Glad My Mom Died”, escrita por Jennette McCurdy, que será exibida no Apple TV+. A plataforma de streaming já encomendou 10 episódios do programa.

A trama da série promete ser tanto comovente quanto engraçada. Ela vai explorar a relação dependente entre uma atriz de 18 anos, que participa de um popular programa infantil, e sua mãe, descrita como dominadora e narcisista. O papel de mãe será interpretado por Aniston, que vivencia os desafios de ser a mãe de uma jovem famosa.

Jennette McCurdy é conhecida por seu trabalho em séries como “iCarly”, exibida no canal Nickelodeon, e lançou sua autobiografia em 2022. O livro rapidamente se destacou, ocupando as primeiras posições nas listas de bestsellers do New York Times e permanecendo entre os mais vendidos por mais de um ano.

Além de atuar, Jennette McCurdy também será uma das responsáveis pela produção e pelo roteiro da nova série, junto com Ari Katcher, que já trabalhou em produções como “Ramy”. Jennifer Aniston também atuará como produtora executiva por meio de sua empresa Echo Films. Outros profissionais envolvidos incluem Sharon Horgan e Stacy Greenberg, que representam a produtora Merman, assim como Dani Gorin, Tom Ackerley e Josey McNamara da LuckyChap, além de Jerrod Carmichael e Erica Kay. A produção será realizada pela Apple Studios.

Esse projeto marca uma nova fase da parceria entre Aniston e a Apple TV+, onde ela já se destaca como protagonista e produtora da série de sucesso “The Morning Show”, que está prestes a lançar sua quarta temporada. O trabalho de Aniston nessa série rendeu a ela indicações ao Emmy e ao Golden Globe.

Além disso, esta série representa mais uma colaboração entre a Apple e Horgan, que já desenvolveu o programa “Bad Sisters” na plataforma, com a segunda temporada prevista para estrear no final de 2024.

As representantes das atrizes e dos envolvidos na produção incluem diversas agências e empresas do setor, destacando a ampla rede de profissionais que apoiam este projeto.