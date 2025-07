Banco Inter firma nova parceria que beneficia milhões de clientes

O Banco Inter está dando um importante passo na digitalização dos serviços públicos ao firmar um acordo com o Ministério da Gestão. Essa parceria visa facilitar o acesso à plataforma gov.br, tornando a autenticação de identidade mais segura e simples para os usuários. Com essa iniciativa, o banco se junta a um grupo de instituições financeiras que já oferecem esse tipo de serviço, garantindo maior praticidade e segurança.

Com a ajuda da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), essa ação atinge cerca de 35 milhões de usuários. Assim, ao realizar o login na plataforma, os dados bancários utilizados para autenticação alcançam um nível de segurança considerado “Prata” dentro do sistema gov.br. Isso é um avanço relevante, especialmente em tempos em que a digitalização se torna essencial.

A plataforma gov.br já é usada por milhões de brasileiros, e essa integração com o Banco Inter e outros bancos, como Itaú, Nubank e Caixa, está promovendo uma maior inclusão digital. Com isso, muitas barreiras que antes dificultavam o acesso a serviços públicos estão sendo derrubadas. Isso é um alívio para usuários que já estão habituados ao ambiente digital.

Acesso facilitado

Para quem busca um nível ainda mais elevado de segurança — o nível “Ouro” — é necessário utilizar a biometria facial. Além disso, as informações devem ser validadas com dados da Justiça Eleitoral e um certificado digital. No portal gov.br, está tudo explicadinho, com várias formas de validação para que o acesso seja tranquilo.

A iniciativa do Banco Inter também é uma resposta prática às burocracias que costumam atrasar a vida do cidadão. Ao usar dados bancários, o processo de verificação se torna ágil, beneficiando aqueles que já estão familiarizados com o mundo digital. Isso não apenas torna as interações mais rápidas, mas também mais eficientes e acessíveis.

Com essa segurança reforçada nas plataformas oficiais, o Banco Inter está propondo níveis de confiabilidade essenciais para que os usuários possam interagir de forma segura. A gestão de dados pessoais e os serviços públicos estão agora caminhando juntos nessa trilha de modernização.

Além disso, essa colaboração entre o setor público e privado, que envolve o Governo Federal e o Banco Inter, abre a porta para novas parcerias. O objetivo é desenvolver uma cidadania digital que respeite a legalidade e amplie o alcance das soluções digitais. Essa medida é uma grande contribuição para a inclusão digital e o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas plataformas governamentais.