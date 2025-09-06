Jovem descobre cemitério de carros antigos em mina abandonada
Dezenas de carros antigos foram descobertos abandonados em uma mina subterrânea da Suíça. O explorador urbano Edou Hofstra, com apenas 26 anos, se surpreendeu ao encontrar esse verdadeiro cemitério de veículos escondido sob a terra. O mais curioso é que os carros estavam em ótimo estado, completamente intocados e sem qualquer sinal de vandalismo.
Edou ficou impressionado com a cena que encontrou. Ele comentou que é raro achar tantos carros guardados em um local como uma mina abandonada. O ambiente misterioso adiciona um charme extra à descoberta.
Outro detalhe intrigante é que muitos dos veículos ainda têm as chaves na ignição. Isso levanta várias perguntas. Há quanto tempo estarão ali? Quem os deixou para trás? Edou até cogitou que poderiam ter pertencido a um colecionador ou a um museu, mas até agora, ninguém encontrou uma resposta definitiva. O mistério continua.
Essa não é a primeira vez que exploradores urbanos se deparam com cenários semelhantes. Um caso recente aconteceu com Kyle Urbex, que encontrou um cemitério de carros em Chester. Mais de 40 veículos abandonados estavam lá, incluindo carros de luxo e até caminhões de bombeiros. O local, escondido atrás da casa de um casal de idosos e coberto por vegetação, fascinou aqueles que amam o universo automotivo.
As imagens desse achado mostraram tratores antigos e máquinas JCB espalhadas, criando uma atmosfera quase assombrosa. Entre os carros, Kyle destacou um BMW 635 CSI, famoso por seu design conhecido como “nariz de tubarão”. Foi um ícone da marca na década de 70 e ainda é valorizado por colecionadores.
Em junho, outro explorador, conhecido como The Bearded Explorer, revelou um celeiro recheado de carros clássicos. Esse espaço foi carinhosamente chamado de “Santo Graal” dos cemitérios de veículos, pois abriga uma coleção impressionante de modelos raros. Entre as relíquias, havia um Jaguar E-Type, uma Volkswagen LT Camper e até um Cadillac Fleetwood feito sob medida, conhecido por ser extremamente raro no Reino Unido.
Apesar de todas essas descobertas fascinantes, a grande questão persiste: por que esses carros foram deixados para trás e quem eram seus donos originais? Essa dúvida deixa a atmosfera ainda mais intrigante.