Barracas padronizadas e música melhoram verão carioca na praia

A Prefeitura do Rio de Janeiro trouxe novidades para a orla carioca no último sábado, 6 de setembro de 2025, em Copacabana. A ideia é organizar melhor o espaço e criar um ambiente mais agradável para todos. Uma das principais ações é a entrega de um protótipo de barracas padronizadas para os comerciantes que trabalham na praia. Além disso, será implantado um sistema de monitoramento de ruídos nos quiosques.

Barracas padronizadas para comerciantes da orla

As novas barracas foram desenvolvidas pela concessionária Orla Rio, seguindo critérios que entram em vigor com o novo decreto de ordenamento da orla. A fiscalização também será intensificada, com vistorias periódicas e atendimento a denúncias feitas pelos canais oficiais da prefeitura.

O prefeito Eduardo Paes comentou que o design das barracas foi pensado para facilitar a rotina dos barraqueiros, sem perder a beleza que caracteriza as praias do Rio. “Esse protótipo será testado por um mês, e vamos ouvir a opinião dos comerciantes”, afirmou. A ideia é que, durante o verão, as praias sejam mais organizadas, com a colaboração de todos.

Sistema de monitoramento de ruídos nos quiosques

Junto com as barracas, a prefeitura e a concessionária anunciaram um sistema de medição sonora que já está em fase de calibração. Esse equipamento ficará responsável por coletar informações sobre o volume de som emitido nos quiosques, buscando reduzir a poluição sonora na orla.

Paes destacou que essa iniciativa representa um esforço de autofiscalização da concessionária. "Ter música é importante, mas com regras de horário e limite de volume para todos aproveitarem", enfatizou o prefeito. A ideia é garantir um espaço equilibrado e democrático para todos que frequentam as praias.

Fiscalização reforçada pela Seop e Guarda Municipal

Apesar das novidades, a fiscalização direta continua a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal. Esses órgãos têm autorização para aplicar multas e, em casos de reincidência, até cassar o alvará dos quiosques que não cumprirem as normas.

Até agora, o sistema de monitoramento já está ativo em 117 dos 309 quiosques sob a gestão da Orla Rio. A primeira fase do projeto abrange quiosques em Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio, com a meta de expandi-lo para toda a orla carioca gradualmente.

Cronologia e implementação das medidas

6 de setembro de 2025 : anúncio oficial das novas medidas pela Prefeitura do Rio e pela Orla Rio em Copacabana.

: anúncio oficial das novas medidas pela Prefeitura do Rio e pela Orla Rio em Copacabana. Setembro de 2025 : início do período de teste das novas barracas, com consulta aos barraqueiros.

: início do período de teste das novas barracas, com consulta aos barraqueiros. Verão de 2025/2026: previsão de implementação definitiva das novas barracas e operação plena do sistema de monitoramento sonoro em toda a orla.

Com essa iniciativa, a prefeitura busca um equilíbrio entre a preservação do espaço público, o conforto dos frequentadores e a organização do comércio local. As novas normas prometem beneficiar tanto os trabalhadores da orla quanto os moradores e turistas, reforçando a imagem do Rio como um destino turístico sustentável e acolhedor.