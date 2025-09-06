Teste inovador identifica Alzheimer antes dos sintomas iniciais
Cientistas dos Estados Unidos desenvolveram um teste caseiro que pode ajudar no diagnóstico antecipado do Alzheimer. Esse teste, chamado AROMHA Brain Health Test, é interessante porque se concentra em mudanças na função olfativa, que são um dos primeiros sinais da doença.
Como funciona o AROMHA Brain Health Test?
O AROMHA foi criado com a colaboração de importantes entidades na área da saúde. Ele funciona com um conjunto de cartões odoríferos, onde a pessoa precisa identificar e memorizar os cheiros. O legal é que você pode fazer o teste na sua própria casa, sem precisar de um médico por perto para aplicar.
Esse teste foca em perceber alterações na capacidade de sentir cheiros. E isso é bem positivo, já que permite tomar providências mais cedo para retardar o avanço do Alzheimer.
Eficiência do teste validada
Pesquisas indicam que adultos com leve comprometimento cognitivo têm mais dificuldade em identificar cheiros do que aqueles que estão saudáveis. Isso mostra que o AROMHA pode ser um indicador precoce do Alzheimer. Além disso, o teste demonstrou eficácia até mesmo em pessoas que perderam completamente o olfato. Esses resultados destacam a relevância de avaliar a função olfativa como um possível sinal de risco para um futuro declínio cognitivo.
O papel do olfato na detecção precoce do Alzheimer
Há décadas, o relacionamento entre o olfato e o Alzheimer é um tema de estudos. As áreas do cérebro que processam cheiros são afetadas logo no início da doença. As proteínas ligadas ao Alzheimer se acumulam em regiões como o córtex olfativo, impactando a capacidade olfativa muito antes que outros sintomas se tornem evidentes.
O AROMHA, ao incluir avaliações relacionadas à memória olfativa, aprimora sua sensibilidade para detectar os primeiros sinais de problemas cognitivos.
Perspectivas para o Brasil e estudos futuros
No Brasil, a demência afeta cerca de 8,5% da população idosa, o que equivale a aproximadamente 2,71 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde de 2024. Testes como o AROMHA podem ser uma ferramenta valiosa para ajudar a mudar essa realidade. No entanto, a inclusão desse tipo de tecnologia no sistema de saúde brasileiro enfrenta alguns obstáculos.
Para o futuro, os cientistas esperam correlacionar os dados do teste com biomarcadores laboratoriais e de imagem, tornando o diagnóstico ainda mais preciso. Além disso, a ideia é acompanhar os participantes ao longo do tempo para validar a eficácia do AROMHA como um preditor de declínio cognitivo.
O AROMHA Brain Health Test representa um avanço interessante e inovador na luta contra o Alzheimer, e mesmo que ainda não esteja amplamente disponível, ele sinaliza um futuro promissor para diagnósticos mais acessíveis e precisos no campo da saúde.