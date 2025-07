Jennifer Lopez explora novas posições durante show em vídeo

Jennifer Lopez se destaca em apresentação com dança sensual na Espanha

No último sábado, 20 de julho de 2025, a cantora Jennifer Lopez realizou uma performance marcante no Cook Music Festival, que aconteceu na ilha de Tenerife, na Espanha. Durante seu show, Lopez encantou o público com uma coreografia provocante, apresentando movimentos sensuais junto com seus dançarinos.

A apresentação se destacou por cenas ousadas, onde a artista não hesitou em explorar poses sugestivas. Em um momento, ela foi vista se arrastando pelo palco e quase se beijando com um de seus dançarinos, além de intercalações com toques íntimos em outros membros da equipe. A coreografia incluiu momentos em que ela estava em cima de um dançarino, enquanto outros a rodeavam.

O público, que estava animado, pareceu surpreso e até impressionado com a intensidade da performance. Depois de uma série de movimentos provocantes, Lopez começou seu famoso hit “I’m Into You”, embora muitos fãs ainda estivessem tentando processar a intensidade da apresentação.

Esse tipo de performance com poses sexualizadas tem se tornado cada vez mais comum entre cantores pop, e Jennifer Lopez definitivamente mostrou que ainda está disposta a surpreender seus fãs. A artista também tem ganhado atenção por suas apresentações ousadas, como o beijo em dançarinos durante o American Music Awards.

No geral, a cantora de 55 anos impressionou não apenas pela sua habilidade de dançar, mas também pela confiança e presença de palco, deixando seus admiradores ansiosos para vê-la se apresentar novamente.