Bilionário investe forte no futebol brasileiro

Mansour Bin Zayed Al Nahyan, membro da família real de Abu Dhabi, é uma figura conhecida por suas decisões ousadas no mundo dos esportes. Ele comanda o City Football Group, que tem se destacado na gestão de clubes de futebol em várias partes do planeta. Recentemente, um dos capítulos mais interessantes dessa trajetória foi a compra do Esporte Clube Bahia, uma iniciativa que reflete a ambição internacional do grupo.

O Abu Dhabi United Group, liderado por Mansour, é o proprietário majoritário do City Football Group e não tem economizado nos investimentos. Em 2022, o grupo adquiriu 90% das ações do Bahia, um passo importante na expansão dos seus horizontes. Essa compra é parte de uma estratégia maior de internacionalização, que já inclui clubes como o Yokohama F. Marinos, no Japão, e o Sichuan Jiuniu, na China.

Um império em crescimento global

O City Football Group não está apenas focado em administrar clubes, mas também investe na formação de jovens talentos. No caso do Bahia, a ideia é fortalecer as categorias de base para que se tornem uma referência no Brasil nos próximos anos. Desde a aquisição do Manchester City, o grupo tem alcançado grandes conquistas, conquistando diversos títulos em ligas renomadas e contribuindo para a formação de jogadores que hoje brilham no cenário europeu.

Expansão para novos mercados

A mentalidade empreendedora de Mansour busca criar sinergias entre diferentes setores, utilizando o esporte como uma plataforma para inovação e parcerias. Essa diversificação não só traz novas oportunidades financeiras, mas também eleva a reputação do City Football Group em diversas áreas. Sob a liderança de Mansour, a atuação do grupo é uma combinação eficaz de estratégia e inovação, solidificando sua presença global e se adaptando às mudanças constantes do mercado.