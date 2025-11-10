Notícias

Jogador brasileiro de 21 anos é o mais jovem a ser melhor do mundo

Foto de Diego Marques Diego Marques
2 minutos lidos
Bola de ouro, Bolas de ouro, Jogador de futebol, Ronaldo Nazário
Imagem: ilustração artística feita por IA

Ronaldo Nazário, ou simplesmente Ronaldo Fenômeno, é um verdadeiro ícone do futebol mundial. Sua habilidade em campo e sua velocidade deixaram marcas profundas na história do esporte. Ele conquistou duas Bolas de Ouro, em 1997 e 2002, momentos que o consolidaram como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Em 1997, Ronaldo fez história ao se tornar o mais jovem a vencer a Bola de Ouro, com apenas 21 anos. Durante sua passagem pelo Barcelona, o atacante deixou todos impressionados com sua performance. Deixando o PSV Eindhoven, ele rapidamente encantou a torcida espanhola com seus gols e jogadas memoráveis.

Um desempenho que mudou o futebol europeu

Ronaldo não só se destacou individualmente, mas também ajudou o Barcelona a conquistar dois títulos importantes: a Copa do Rei e a Supercopa da UEFA. Sua artilharia no Campeonato Espanhol foi um dos pontos altos de sua carreira, fazendo com que fãs e críticos o reconhecessem como um ícone do futebol moderno. O talento dele era tão evidente que, após um tempo, foi para a Inter de Milão e ganhou o apelido “Fenômeno”.

Sua combinação de força, técnica e inteligência tática fez dele uma referência na época.

O retorno triunfal em 2002

Cinco anos depois, Ronaldo voltou a brilhar e conquistou novamente a Bola de Ouro, agora vestindo a camisa do Real Madrid. Ele marcou 21 gols em 32 jogos na temporada, mas foi sua atuação memorável na Copa do Mundo de 2002 que o levou a mais um título. Liderando a Seleção Brasileira, Ronaldo ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato e foi consagrado o melhor jogador do torneio.

A nova edição do prêmio

A revista France Football realizou a premiação da Bola de Ouro 2025 no dia 22 de setembro, em Paris. O evento foi transmitido ao vivo e atraiu a atenção de fãs de futebol de todo o mundo.

Ronaldo é lembrado como um dos mais jovens a vencer esse prêmio, ao lado de grandes nomes como Michael Owen, Lionel Messi, George Best e Oleg Blokhin, todos conhecidos por suas conquistas precoces no futebol.

Top-5 mais jovens a ganhar a Bola de Ouro

Aqui estão os cinco atletas mais jovens que conquistaram a Bola de Ouro:

  1. Ronaldo – 21 anos, 3 meses e 5 dias
  2. Michael Owen – 22 anos e 4 dias
  3. Lionel Messi – 22 anos, 5 meses e 7 dias
  4. George Best – 22 anos, 7 meses e 2 dias
  5. Oleg Blokhin – 23 anos, 1 mês e 25 dias

Essa lista mostra como Ronaldo se destacou entre os grandes do futebol, uma verdadeira inspiração para as novas gerações de jogadores.

