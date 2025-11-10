Versão turca de ‘Avenida Brasil’ estreia no Globoplay em novembro

A TV Globo está se preparando para expandir a famosa novela “Avenida Brasil” de duas maneiras. Em novembro, será lançada a versão turca chamada “Leyla – Sombras do Passado”, enquanto um novo capítulo da história original, assinado pelo autor João Emanuel Carneiro, está em desenvolvimento e deve ser exibido em 2027.

A versão turca, produzida pela Ay Yapim, uma das principais empresas de dramas da Turquia, é uma adaptação oficial da trama brasileira de 2012, feita em colaboração com a Globo. “Leyla – Sombras do Passado” será disponibilizada no Globoplay no dia 24 de novembro, com todos os episódios lançados de uma só vez. Após essa data, a novela também será exibida no canal Globoplay Novelas, começando em 15 de dezembro, e substituindo “Dolunay”.

A história gira em torno da jovem Leyla, interpretada por Cemre Baysel. Sua infância foi marcada por tragédias, incluindo a morte de seu pai, assassinato cometido pela madrasta, Nur, e o abandono em um lixão. Anos depois, com sede de vingança, Leyla volta sob uma nova identidade e se infiltra na vida da madrasta como chef de cozinha em Istambul. No entanto, seu plano de justiça se complica quando ela reencontra um amor do passado, o que a leva a confrontar sentimentos e segredos que podem atrapalhar sua missão.

Embora tenha gerado curiosidade fora da Turquia, a nova versão não alcançou o mesmo sucesso de audiência que o original brasileiro, com apenas 127 capítulos sendo exibidos.

Em paralelo, João Emanuel Carneiro está trabalhando na continuação de “Avenida Brasil”. Informações indicam que ele planeja dar continuidade ao drama e à ironia que tornaram a novela um sucesso, explorando o destino dos personagens mais de uma década após o final da trama original. Ricardo Waddington, que já dirigiu a série original e “A Favorita”, também estará à frente da nova produção.

A estreia da sequência está programada para 2027, no horário nobre, substituindo a novela “Quem Ama Cuida”. Nos bastidores, o projeto é mantido em sigilo. Fontes internas afirmam que a nova trama acontecerá anos após o final da primeira parte, com novos conflitos e reencontros, mantendo o clima intenso que caracterizou as histórias de Nina e Carminha.

A decisão de continuar a história de “Avenida Brasil” segue uma tendência da Globo de criar “novelas expandidas”, impulsionada pelo sucesso de outras produções recentes, como “No Rancho Fundo” e uma sequência de “Êta Mundo Bom!” focada em Candinho.