Cidade lida com praga de ratos que ameaça automóveis

Uma infestação de ratos tem sido uma grande dor de cabeça em Marselha, uma cidade portuária no sul da França. Esses roedores estão causando estragos ao invadir carros estacionados, roendo fios e outros componentes, o que acaba resultando em danos mecânicos e muitas idas às oficinas.

Os mecânicos da região já estão acostumados com esse problema. Alexandre, um motorista local, contou que seu carro começou a dar vários alertas no painel, levando-o diretamente à oficina. O que ele não esperava era encontrar um diagnóstico preocupante: o sensor de temperatura da água havia sido cortado, e isso é algo que os mecânicos conhecem bem. Christophe Nicolet, gerente de uma oficina, revelou que essa situação acontece de três a quatro vezes por semana. Para ele, a “assinatura” dos ratos é clara, com cortes bem feitos nos cabos.

Oficinas sobrecarregadas

As oficinas de Marselha estão realmente sobrecarregadas com o número de carros afetados. Os reparos costumam custar cerca de 100 euros, mas, infelizmente, há casos em que o dano é irreversível. Quando os veículos ficam parados por muito tempo, especialmente perto de lixeiras, os ratos aproveitam para se alojar no motor em busca de calor e abrigo.

Para tentar minimizar os danos, Christophe começou a aplicar repelente em toda a parte elétrica dos veículos, uma medida preventiva que ele espera que funcione.

Dificuldade de controle

Os especialistas explicam que a presença de amido nos cabos é o que atrai esses roedores. Infelizmente, embora existam várias iniciativas para controlar a população de ratos, a tarefa não é tão fácil. A prefeitura local orienta os moradores a não jogarem restos de comida nas ruas e a não alimentarem animais em locais públicos.

Os moradores também são aconselhados a manter porões e sótãos limpos, além de usar sacos de lixo bem vedados. Para combater a infestação, a cidade já experimentou diferentes métodos de controle — desde armadilhas comuns até o uso de furões, que ajudam a manter a população de ratos sob controle.

O cenário em Marselha é um lembrete de que situações como essa podem surgir em qualquer lugar. E, mesmo que você goste de cuidar do seu carro, é sempre bom ficar atento a possíveis invasões inesperadas.