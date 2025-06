Jardim de praia no Brasil abriga 1.746 árvores na orla paulista

Quem passeia pela orla de Santos, cidade do litoral paulista, se depara com muito mais do que apenas areia e mar. Uma das maiores surpresas é o maior jardim de praia do mundo, que se estende por 5,3 quilômetros e ocupa 218.800 metros quadrados de área. Esse espaço verde é oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records desde 2002.

Esse verdadeiro pulmão urbano é composto por 1.746 árvores e mais de 97 espécies de plantas, posicionando Santos como um verdadeiro exemplar de paisagismo à beira-mar.

Jardim Frontal: Harmonia entre Cidade e Natureza

O jardim frontal da praia de Santos foi pensado para unir natureza e urbanidade de maneira fluida. São 719 canteiros ao longo da orla, adornados com palmeiras, arbustos e flores que trazem um colorido especial à paisagem.

Essa vegetação não apenas oferece sombra e conforto, mas também enriquece a biodiversidade local, pois suas espécies são adaptadas ao ambiente litorâneo e à ação constante da maresia.

História e Evolução do Jardim

O espaço verde tem uma história que remonta a 1914, quando Santos ainda buscava maneiras de utilizar sua orla. O projeto passou por várias reformulações até ganhar sua configuração atual nos anos 2000. Hoje, o paisagismo destaca a simetria, a diversidade de plantas e se integra de forma visual aos prédios históricos da cidade.

Manutenção e Desafios diários

Uma equipe dedicada da prefeitura cuida diariamente do maior jardim de praia do mundo. Esse grupo realiza podas, irrigação e replantio de flores para manter a beleza do local, mesmo frente aos desafios que o ambiente marítimo impõe. A maresia, os ventos fortes e a grande quantidade de visitantes demandam cuidados constantes para preservar a saúde das plantas.

Espaço de Lazer e Convívio

Esse lindo jardim também é um espaço de lazer essencial para a população de Santos e turistas. Nos finais de semana, é comum ver grupos de amigos e famílias se reunindo para piqueniques, praticar esportes como yoga ou simplesmente desfrutar da paisagem. O acesso ao calçadão é livre e permite a circulação de pessoas de todas as idades, incluindo aquelas com mobilidade reduzida.

Contraste com os Prédios Inclinados

O jardim de praia forma um contraste interessante com os famosos “prédios tortos” de Santos. Esses edifícios antigos, construídos sobre o solo arenoso da orla, apresentam inclinações visíveis devido ao recalque estrutural ao longo do tempo. Essa união entre o verde vibrante dos canteiros e a silhueta inclinada dos prédios cria uma cena marcante para quem passeia pelo local.

Importância Urbana e Ambiental

A relevância do jardim vai muito além do turismo. Ele é um cartão-postal de Santos, ao lado de outros pontos tradicionais como o bondinho do Monte Serrat e o Museu do Café. Para os moradores, representa qualidade de vida e valorização urbana. A manutenção do espaço é prioridade, com investimentos em infraestrutura e projetos de conscientização ambiental.

Eventos e Reconhecimento Internacional

O maior jardim de praia do mundo costuma ser palco de atividades culturais em datas comemorativas, como o aniversário de Santos ou o Dia da Árvore. Além disso, já recebeu eventos esportivos e feiras de artesanato. O reconhecimento do Guinness World Records, reafirmado em 2002 e renovado desde então, trouxe ainda mais visibilidade à cidade, reforçando o compromisso com a preservação ambiental.

Apesar das adversidades do clima litorâneo, esse espaço verde se destaca pela resistência de suas plantas, que incluem espécies nativas da Mata Atlântica, como o ipê-amarelo, convivendo harmonicamente com plantas exóticas.

Um Símbolo de Santos

Com o passar dos anos, o maior jardim de praia do mundo se solidificou como um símbolo de Santos. Caminhar entre seus canteiros é um convite ao contato com a natureza, mesmo em plena vida urbana. Para os santistas, é uma herança viva, que continua a crescer e embelezar a orla a cada dia. É um canto especial que aguarda a visita de todos.