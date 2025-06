Verstappen fora do GP da Áustria após colisão com Antonelli

Max Verstappen, atual campeão mundial de Fórmula 1, foi eliminado no Grande Prêmio da Áustria após um acidente com o piloto Andrea Kimi Antonelli logo na primeira volta. O incidente aconteceu durante a corrida em Spielberg, quando Antonelli, que largou em nono lugar, pareceu errar o ponto de freagem na curva 3. Tentando evitar a colisão com os carros à frente, ele se jogou para o lado e acabou colidindo com Verstappen, resultando em danos irreparáveis para ambos os veículos.

Esse acidente desencadeou a saída do carro de segurança, interrompendo a corrida momentaneamente. Verstappen e Antonelli abandonaram a prova imediatamente, e suas equipes avaliaram os danos nas instalações após o acidente.

Na relargada da quarta volta, Lando Norris, que havia conquistado a pole position, liderou a corrida, enquanto seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, conseguiu ultrapassar Charles Leclerc da Ferrari, garantindo a segunda posição. Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em quarto lugar após uma intensa disputa com o segundo piloto da equipe, George Russell.

Motivado pela colisão, a FIA anunciou que irá investigar o acidente entre Verstappen e Antonelli. Dependendo do resultado da investigação, Antonelli poderá enfrentar uma penalização, que poderia incluir uma queda no grid para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que ocorrerá na próxima semana em Silverstone.