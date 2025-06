Colapinto deve continuar na Alpine F1 por enquanto

Franco Colapinto pode continuar na equipe Alpine após as cinco primeiras corridas

Franco Colapinto, piloto argentino, deve permanecer na equipe Alpine de Fórmula 1 além do período inicial de cinco corridas. O Grande Prêmio da Áustria, que ocorre neste fim de semana, é a quinta corrida em que Colapinto está substituindo Jack Doohan. O australiano foi afastado após um desempenho difícil no GP de Miami em maio.

Colapinto, que se juntou à Alpine após atuar pela Williams na temporada anterior, começou sua passagem ao lado de Pierre Gasly com um contrato para apenas cinco corridas. Contudo, Flavio Briatore, líder da equipe, indicou que essa avaliação pode ser revisitada e que a permanência de Colapinto pode se estender indefinidamente, dependendo do seu desempenho em cada corrida.

Até o momento, Colapinto não conseguiu reproduzir completamente o bom desempenho que teve em sua breve passagem pela Williams. Porém, ele deve participar do próximo GP da Grã-Bretanha em Silverstone, e sua continuidade na equipe depende de resultados a cada corrida.

A temporada de Colapinto na Alpine faz parte de um plano de avaliação conduzido por Briatore, que está monitorando a busca por um novo companheiro para Gasly, especialmente com as mudanças nas regras importantes que ocorrerão em 2026. Apesar das dificuldades, o piloto tem mostrado sinais de progresso, principalmente após uma melhor classificação no GP do Canadá, onde conseguiu avançar para a Q2.

Em relação ao seu desempenho, Colapinto comentou: “O Canadá foi definitivamente um bom passo, estamos trabalhando duro com a equipe para entender qual direção me deixa mais confortável com a configuração.” Ele acrescentou que está se sentindo melhor e mais conectado ao carro. “Estamos focando corrida a corrida e seguindo passo a passo. Vamos ver o que acontece.”

Embora a performance de Colapinto na Alpine não tenha superado a de Doohan até agora, a equipe parece relutante em trocar por outro piloto, já que o principal desafio da equipe é a performance geral do carro.

Colapinto também conta com um forte apoio financeiro de sua terra natal, a Argentina, o que pode lhe garantir uma certa vantagem no momento de avaliações futuras. Essa situação é semelhante à de outros pilotos da parte inferior da tabela, que são avaliados a cada corrida.

O GP de Silverstone é especialmente significativo para Colapinto, pois foi lá que ele teve sua primeira experiência de corrida no ano anterior, quando impressionou a equipe Williams durante uma sessão de treinos marcada pela chuva. Colapinto afirmou que a familiaridade com a pista é um ponto positivo. “Dirigir um carro de Fórmula 1 nesse circuito é sempre mais fácil quando você já conhece a pista. É um ótimo traçado, cheio de altas velocidades, e eu adoro pilotar lá.”

Com isso, ele se prepara para mais um desafio e busca consolidar sua posição na equipe Alpine.