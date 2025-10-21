Japão revela escultura subaquática de 45 toneladas com significado especial

O artista britânico Jason deCaires Taylor lançou, em 14 de outubro, uma nova e impressionante obra subaquática chamada Ocean Gaia. Essa escultura monumental, que pesa 45 toneladas e tem 5,5 metros de largura, foi instalada a cinco metros de profundidade na ilha de Tokunoshima, parte do arquipélago japonês de Amami. É a primeira peça submersa do Japão e retrata a modelo japonesa Kiko Mizuhara de forma impressionante.

Um novo recife de arte

A Ocean Gaia foi posicionada estrategicamente próxima à costa, fazendo parte do recife de franja da região. Mas o interessante é que não se trata apenas de arte; a escultura também foi idealizada para servir de abrigo para a vida marinha. As aberturas em sua estrutura permitem a passagem de peixes e o crescimento de corais, criando um ambiente artificial que beneficia o ecossistema local.

As formas suaves da escultura remetem aos círculos de areia que os baiacus-de-manchas-brancas, típicos da região, costumam criar. Também é inspirada nas montanhas de Tokunoshima, cuja silhueta lembra a figura de uma mulher grávida descansando, um símbolo de fertilidade e do ciclo da vida.

O significado por trás da criação

Segundo a declaração oficial, Ocean Gaia simboliza “um gesto de reconexão entre as pessoas, o mar e a continuidade da vida”. A obra retrata o oceano como uma força materna, capaz de curar e regenerar. Essa perspectiva está enraizada no mito de Gaia, a mãe primordial, e reflete sobre o oceano como a origem e a consciência do mundo.

A escolha de Tokunoshima como local não é à toa. A ilha é conhecida por sua forte conexão com o mar, suas altas taxas de natalidade e a notável longevidade de seus habitantes, além de uma vida comunitária saudável.

Escultura submersa: um convite à reverência pelo oceano

Taylor comentou que o objetivo do projeto é reaproximar a juventude japonesa do ambiente marinho, especialmente em um momento em que muitos jovens têm buscado novas oportunidades nas grandes cidades. Ele enxerga Ocean Gaia como um convite para que todos nós lembremos que o oceano não é algo distante; pelo contrário, é uma parte fundamental das nossas vidas.

O financiamento da escultura veio da Associação Cooperativa de Pesca de Tokunoshima. Para sua construção, foram utilizados materiais como cimento de pH neutro e aço inoxidável marítimo, que favorecem o crescimento natural dos corais e reforçam a ideia de que arte e natureza podem coexistir harmoniosamente.