Notícias

Japão revela escultura subaquática de 45 toneladas com significado especial

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
2 minutos lidos
Escultura, Japão, Mar
Escultura é inspirada na cordilheira de Tokunoshima, que lembra a forma de uma mulher grávida dormindo Imagem: Jason deCaires Taylor

O artista britânico Jason deCaires Taylor lançou, em 14 de outubro, uma nova e impressionante obra subaquática chamada Ocean Gaia. Essa escultura monumental, que pesa 45 toneladas e tem 5,5 metros de largura, foi instalada a cinco metros de profundidade na ilha de Tokunoshima, parte do arquipélago japonês de Amami. É a primeira peça submersa do Japão e retrata a modelo japonesa Kiko Mizuhara de forma impressionante.

Um novo recife de arte

A Ocean Gaia foi posicionada estrategicamente próxima à costa, fazendo parte do recife de franja da região. Mas o interessante é que não se trata apenas de arte; a escultura também foi idealizada para servir de abrigo para a vida marinha. As aberturas em sua estrutura permitem a passagem de peixes e o crescimento de corais, criando um ambiente artificial que beneficia o ecossistema local.

As formas suaves da escultura remetem aos círculos de areia que os baiacus-de-manchas-brancas, típicos da região, costumam criar. Também é inspirada nas montanhas de Tokunoshima, cuja silhueta lembra a figura de uma mulher grávida descansando, um símbolo de fertilidade e do ciclo da vida.

O significado por trás da criação

Segundo a declaração oficial, Ocean Gaia simboliza “um gesto de reconexão entre as pessoas, o mar e a continuidade da vida”. A obra retrata o oceano como uma força materna, capaz de curar e regenerar. Essa perspectiva está enraizada no mito de Gaia, a mãe primordial, e reflete sobre o oceano como a origem e a consciência do mundo.

A escolha de Tokunoshima como local não é à toa. A ilha é conhecida por sua forte conexão com o mar, suas altas taxas de natalidade e a notável longevidade de seus habitantes, além de uma vida comunitária saudável.

Escultura submersa: um convite à reverência pelo oceano

Taylor comentou que o objetivo do projeto é reaproximar a juventude japonesa do ambiente marinho, especialmente em um momento em que muitos jovens têm buscado novas oportunidades nas grandes cidades. Ele enxerga Ocean Gaia como um convite para que todos nós lembremos que o oceano não é algo distante; pelo contrário, é uma parte fundamental das nossas vidas.

O financiamento da escultura veio da Associação Cooperativa de Pesca de Tokunoshima. Para sua construção, foram utilizados materiais como cimento de pH neutro e aço inoxidável marítimo, que favorecem o crescimento natural dos corais e reforçam a ideia de que arte e natureza podem coexistir harmoniosamente.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cabeça gigante, Santo Antônio

Cabeça gigante no Ceará atrai visitantes e inspira arte há 40 anos

2 horas atrás
O menino que se tornou o mais jovem profissional da Microsoft aos 7 anos, conquistou certificação internacional antes de completar o ensino fundamental

Menino de 7 anos se torna o mais jovem profissional da Microsoft

3 horas atrás
Orionídeas atingem pico nesta madrugada: NASA explica como os fragmentos do cometa Halley criam rastros luminosos visíveis a olho nu em todo o país

Cometa Halley: madrugada de meteoros visíveis no Brasil

5 horas atrás
Estado com apenas 15 municípios, área maior que o Reino Unido e capital concentrando 65% da população revela contrastes e importância estratégica

Estado brasileiro com 15 municípios e fronteira com dois países

8 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo