Cometa Halley: madrugada de meteoros visíveis no Brasil

O cometa Halley está de volta em cena, trazendo um dos eventos astronômicos mais esperados do ano: a chuva de meteoros Orionídeas. Essa beleza celeste poderá ser vista em várias partes do Brasil durante a madrugada. O melhor momento para observar a chuva será entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22), com a expectativa de ver até 20 meteoros por hora, desde que as condições do céu estejam favoráveis.

Esse fenômeno acontece porque o cometa Halley deixa para trás particulazinhas ao longo de sua trajetória pelo Sistema Solar. Quando esses fragmentos entram na atmosfera, queimam e produzem aqueles rastros luminosos incríveis. Mesmo que o cometa não esteja por aqui, ele nos presenteia todos os anos com esse espetáculo.

Melhores horários e locais para observação no Brasil

Para quem quer aproveitar ao máximo essa experiência, o horário ideal para a observação é entre a meia-noite e as 2h da manhã. Durante esse período, a constelação de Órion, de onde os meteoros parecem surgir, estará bem posicionada no céu.

Se você estiver longe das luzes urbanas, pode conseguir ver até 20 meteoros por hora. Contudo, se estiver em áreas com muita poluição luminosa, esse número pode cair para 5 ou 10. Para uma melhor visualização, procure locais escuros, onde você tenha uma boa visão do leste, como áreas rurais ou à beira da praia.

E não se esqueça: a observação deve ser feita a olho nu. Não precisa de telescópios ou binóculos. É bom chegar uns 20 minutos antes para que seus olhos se acostumem à escuridão e você consiga observar melhor os meteoros.

Por que o fenômeno ocorre todos os anos

As Orionídeas aparecem quando a Terra atravessa a trilha de detritos deixada pelo cometa Halley, que orbita o Sol a cada 76 anos. Mesmo que o cometa esteja distante, ele continua a liberar pequenas partículas que flutuam no espaço.

Quando a Terra passa por esse caminho, sua atmosfera colide com esses fragmentos. E o que acontece? Eles atingem a atmosfera a 66 quilômetros por segundo e se incendeiam rapidamente, criando aqueles traços brilhantes que tanto admiramos.

Um dos fenômenos mais marcantes do calendário astronômico

Consideradas uma das chuvas de meteoros mais belas e consistentes, as Orionídeas sempre chamam a atenção de astrônomos e curiosos. Apesar da taxa de meteoros variar, a intensidade e o comprimento dos rastros luminosos tornam esse evento um verdadeiro show para os apaixonados pelo céu.

Em locais ideais, longe das luzes das cidades, os meteoros podem brilhar até 20 vezes mais do que o que se vê nos centros urbanos. Para muitos, essa é uma chance de se reconectar com o cosmos e apreciar um fenômeno que se repete há milênios, mantendo viva a memória do cometa mais famoso.

O cometa Halley foi avistado pela primeira vez em 240 a.C. e reaparece a cada setenta anos, com a última passagem ocorrendo em 1986. Seu próximo retorno está previsto para 2061. Até lá, os fragmentos deixados por ele continuarão a nos encantar anualmente, não só nas Orionídeas, mas também nas Eta Aquáridas em maio.

Para os estudiosos, cada visão dos meteoros é uma oportunidade de aprender mais sobre a composição dos cometas e o que dá movimentação ao nosso Sistema Solar. Estes fragmentos luzentes ajudam a entender como objetos menores interagem com a Terra e afetam o ambiente cósmico ao nosso redor.

Observar as Orionídeas não requer equipamentos especiais, mas uma boa dose de paciência e atenção. A cada rastro luminoso, você testemunha a história de fragmentos que viajaram por séculos antes de se desintegrar no céu.

E você, já teve a chance de observar essa chuva de meteoros ligada ao cometa Halley? Está pensando em procurar um lugar escuro para acompanhar o espetáculo esta madrugada?