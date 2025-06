Lauana Prado canta a abertura de “Êta Mundo Melhor!”

A TV Globo revelou que a cantora Lauana Prado será a responsável pela música de abertura da nova novela das 18h, intitulada “Êta Mundo Melhor!”, que estreia na próxima segunda-feira, 30 de junho. Lauana vai interpretar a canção “O sanfoneiro só tocava isso”, uma famosa composição de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros, muito presente nas festas juninas de vários cantos do Brasil. Essa música já havia sido utilizada de forma instrumental na abertura de “Êta Mundo Bom!”, em 2016, pelo grupo Suricato.

A nova versão da abertura traz um toque especial com a voz de Lauana Prado, uma artista sertaneja conhecida por sua autenticidade e emoção. Essa interpretação promete manter o clima festivo da canção, ao mesmo tempo que a revitaliza com um novo sentimento. A letra que diz “O baile lá na roça foi até o sol raiar…” agora ganha nova vida sob a perspectiva dela.

Embora a música tenha um novo vocal, o grupo Suricato continua contribuindo para a produção musical, trazendo de volta os arranjos de guitarra que caracterizaram a versão original da novela anterior.

Na promoção da nova trama, já é possível ouvir um trecho da canção e também conhecer parte do elenco de “Êta Mundo Melhor!”. Ambientada no campo, a novela tem um tom leve e divertido, prometendo ser uma continuação espiritual de “Êta Mundo Bom!”, combinando humor, romance e o charme da vida rural.

### Sinopse da trama

A história gira em torno de Candinho, que agora reside em São Paulo com Policarpo, na mansão deixada por sua mãe, Anastácia. Apesar da riqueza, Candinho enfrenta uma nova jornada: a busca por seu filho perdido, Junior/Samir, que foi para um orfanato após a morte de Filomena em um incêndio durante uma tentativa de fuga com Ernesto. A malvada Zulma controla o orfanato, complicando ainda mais a situação.

Além da busca pelo filho, Candinho também terá que lidar com a ganância de pessoas que desejam sua fortuna. Celso, que ficou decepcionado por não herdar nada, se une à sua irmã Sandra para tentar tomar o dinheiro dele. Apesar de todos esses desafios, Candinho se mantém firme, guiado pela esperança de reencontrar seu filho. Em sua jornada, ele ganha a amizade do professor Asdrúbal e se envolve em uma nova paixão, Dita, que chega à cidade buscando oportunidades.

O elenco da novela é repleto de talentos, incluindo nomes como Débora Nascimento, Heloisa Périssé, Rainer Cadete, Flávia Alessandra, Luis Miranda, entre outros. Também há um núcleo infantil formado por atores jovens.

### Expectativa para a estreia

“Êta Mundo Melhor!” substituirá “Garota do Momento” no horário das 18h da TV Globo e promete trazer uma narrativa leve e contemporânea, com questões de representatividade e novos conflitos familiares. A direção artística é de Amora Mautner, que pretende criar uma trama envolvente cheia de humor e emoção.