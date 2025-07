Italiano conquista etapa do Tour de France após 6 anos

Neste sábado, 12 de julho de 2025, o ciclista italiano Jonathan Milan conquistou a vitória na oitava etapa do Tour de France, encerrando um longo jejum de seis anos para seu país. Essa vitória marca a primeira vez que um atleta italiano venceu uma etapa da competição desde 27 de julho de 2019, quando foram realizadas 113 etapas e passaram-se 2.176 dias sem triunfos.

Milan se destacou ao vencer a prova realizada entre Saint-Méen-le-Grand e Laval, com um percurso de 171,4 quilômetros. No final da corrida, ele conseguiu superar seus concorrentes, o belga Wout van Aert, que ficou em segundo lugar, e o australiano Kaden Groves, que terminou em terceiro.

Após a corrida, Jonathan Milan expressou sua emoção e surpresa com a vitória. Ele comentou sobre a trajetória até aquele momento: "Ainda preciso entender o que fizemos, porque quando você começa, sempre sonha. Hoje estávamos realmente focados no que tínhamos que fazer e meus companheiros de equipe fizeram um trabalho fenomenal." O ciclista ainda enfatizou a alta qualidade da competição e a satisfação que a vitória trouxe, tanto para ele quanto para a Itália. "É uma vitória que significa muito para mim e, depois desta longa seca, também para a Itália."

O Tour de France, uma das competições de ciclismo mais tradicionais do mundo, continuará até o dia 27 de julho de 2025. A vitória de Milan acende esperanças para o futuro do ciclismo italiano, que busca retomar a força no cenário internacional.