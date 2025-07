“Casos de Família” ganha novo horário e estreia é adiada no SBT

A reestreia do programa “Casos de Família” no SBT sofreu uma nova alteração. A apresentadora Christina Rocha anunciou que o retorno, que estava marcado para o dia 21 de julho, foi adiado para o dia 28 de julho. Além disso, o programa passará a ser exibido às 14h45, horário atualmente ocupado pela reprise da novela “A Usurpadora”, que terá seu término antecipado.

O ajuste no cronograma afetou também a sequência de novelas da emissora. A expectativa era que a novela “Rubi” substituísse “A Usurpadora” a partir de 4 de agosto. Com a inserção de “Casos de Família”, a exibição de “Rubi” precisará ser revista, resultando no fechamento da trama antes do tempo previsto.

A situação ainda deixa incerta a programação da faixa das 17h, já que a novela “Meu Amor das Estrelas” irá terminar no dia 18 de agosto e o SBT não revelou qual programa irá ocupar esse espaço. Inicialmente, “Casos de Família” seria uma opção para este horário.

Nas redes sociais, Christina Rocha pediu desculpas pela confusão causada pela data anterior. Ela compartilhou um novo vídeo, confirmando que o programa irá estrear, de fato, no dia 28 de julho às 14h45. Para essa nova fase, a apresentadora informou que as gravações ocorrerão em um novo formato, com três episódios sendo gravados em dois dias por semana, totalizando seis programas por semana. Com isso, espera-se que o programa tenha cerca de 10 episódios prontos para a estreia.

Durante um evento de lançamento, Christina abordou os desafios que a nova fase enfrentará, ressaltando a concorrência na televisão e as mudanças nos hábitos do público. Ela expressou sua confiança na força do SBT e na fidelidade da audiência, afirmando que Silvio Santos, fundador da emissora, estaria orgulhoso do retorno do programa.